La 80 de ani Tom Jones anunță lansarea unui nou album

Cântăreţul galez Tom Jones, în vârstă de 80 de ani, a anunţat că va lansa un nou album şi a prezentat primul single, o rearanjare a melodiei "Reality Television Blues" a lui Todd Snider, potrivit nme.com.

Noul album al lui Jones "Surrounded By Time", care va fi lansat pe 23 aprilie, a fost co-produs de Ethan Johns şi Mark Woodward şi cuprinde şi coveruri ale unor melodii de Bob Dylan, Cat Stevens, Bobby Cole.

Este al 42-lea album de studio al lui Tom Jones, după "Long Lost Suitacase" (2015) şi "Spirit In the Room" (2012).

Născut pe 7 iunie 1940, în Treforest (Ţara Galilor), a devenit celebru la mijlocul anilor 1960, cu o muzică ce includea influenţe din numeroase stiluri. Printre cele mai cunoscute cântece interpretate de el se numără „It's Not Unusual", „What's New Pussycat?", „Delilah", „Green, Green Grass of Home", „She's a Lady", „Kiss" şi „Sex Bomb". Albumele lansate până în prezent au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.

Tom Jones a fost decorat cu însemnele de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic în 1999, iar în 2006, regina Elizabeth II i-a conferit gradul de Cavaler pentru serviciile aduse muzicii.