Cântăreața și actrița americană Lady Gaga s-a despărțit de logodnicul ei, Christian Carino, care îi este și agent, după o relație de doi ani, informează Reuters, potrivit Mediafax.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al starului pop, care nu a oferit alte detalii despre motivele despărțirii.

"Pur și simplu nu a funcționat. Relațiile se mai și destramă. Nu a fost vorba despre o dramă", a declarat o sursă apropiată cântăreței pentru revista People.

Lady Gaga, în vârstă de 32 de ani, și Carino, în vârstă de 49 de ani, și-au început relația în februarie 2017 și s-au logodit în octombrie 2018.

Carino a fost agentul mai multor vedete, precum Justin Bieber, Amber Heard, Christina Aguilera, Simon Cowell, Miley Cyrus și Jennifer Lopez. A fost căsătorit cu Brooke Baldwin, în perioada 1997 - 2013, cei doi având împreună două fiice.

Anterior, în perioada 2011 - 2016, Lady Gaga a avut o relație cu actorul Taylor Kinney.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat și două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum și pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground".

Ea este nominalizată și la premiile Oscar 2019 - care vor fi decernate duminică - pentru rolul din "A Star is Born", dar și pentru piesa "Shallow".