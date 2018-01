Latovlevici a reuşit calificarea cu Galatasaray în sferturile de finală ale Cupei Turciei

Formaţia Galatasaray, cu Iasmin Latovlevici integralist, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale Cupei Turciei, învingând echipa Bucaspor, în deplasare, cu scorul de 3-0, în manşa secundă a optimilor competiţiei.

În tur, scorul a fost tot 3-0 pentru Galatasaray. Joi, golurile au fost marcate de Gomis ’33, Oztekin ’44 şi Feghouli ’53. “A fost o victorie importantă pentru a avea continuitate în privinţa rezultatelor pozitive. Ne bucurăm că nu s-a accidentat nimeni. Şi cred că am înscris goluri frumoase. Nu prea cred în ghinion, dar în ultimele luni am avut ghinion. Am fost operat de două ori. Însă acum sunt sănătos şi vreau să joc cât se poate de bine”, a declarat Iasmin Latovlevici după meci, conform galatasaray.org.

Tragerea la sorţi a sferturilor Cupei Turciei va avea loc vineri. Capi de serie vor fi Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş şi Akhisarspor, iar Kayserispor, Genclerbirligi, Konyaspor şi Giresunspor vor fi în cealaltă urnă, conform news.ro.