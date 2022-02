Laurenţiu Reghecampf a declarat că echipa lui a reuşit cu multă muncă să câştige un punct în meciul cu CFR Cluj: Am avut atitudine

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, sâmbătă, că echipa lui a reuşit cu multă muncă să câştige un punct în meciul cu CFR Cluj, conform news.ro.

"Cred că este un punct câştigat cu foarte multă muncă, din păcate nu am reuşit să marcăm şi la celelalte ocazii pe care le-am avut. Am început foarte bine, am avut o ocazie foarte bună cu Ivan, la Sepsi a marcat dintr-o poziţie mult mai dificilă, din alergare. Sunt bucuros pentru atitudinea jucătorilor, pentru ceea ce au arătat în teren. Ne este greu, avem foarte mulţi jucători accidentaţi, avem foarte multe probleme de lot. Astăzi, am avut cinci sau şase jucători sub 21 de ani, avem jucători precum Conte care vine după o indisponiblitate foarte lungă şi a trebuit să-l luăm pe bancă, avem probleme în atac acum, cu Koljici accidentat, dar şi suspendat pentru cartonaşe galbene. Sperăm să menţinem acest ritm, să înceapă să vină jucătorii care au anumite probleme şi pot reveni până la meciul cu Dinamo şi să ne montăm să câştigăm primele trei puncte. Este important pentru poziţia noastră în clasament. Presiunea este pe mine şi le-am spus întotdeauna jucătorilor că voi ieşi în faţă şi îi voi apăra. Faptul că au marcat în ultima secundă trebuie să le dea moral şi la următoarea partidă să fie mult mai bine. (n.r. - despre ce a schimbat la pauză) Nu zic că am montat ceva sau am făcut ceva la pauză. Şi în prima repriză am avut ovazii. Într-adevăr, ei au avut acea ocazie a lui Omrani, pe o poziţionare proastă a lui Vătăjelu la faza respectivă. Au marcat un gol, iar în rest nu au jucat nimic. Ştiam jocul lor, un joc de forţă, unul fără niciun fel de greşeală în spate. Am avut atitudine şi în prima repriză, numai că realizările nu au fost ca în repriza a doua. În repriza a doua au intrat mult mai motivaţi, şi-au dorit foarte mult să marcheze şi lucrul acesta s-a văzut", a declarat Reghecampf, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci contând pentru etapa a XXIV-a a primului eşalon, în care gazdele au egalat la ultima fază.

Golul clujenilor a fost marcat de Petrila, în minutul 14. Pentru Craiova a egalat Gustavo, în minutul 90+6.

De la clujeni a fost eliminat Camora, în minutul 84, când a primit al doilea cartonaş galben.

La final a fost eliminat şi Bălgrădean, însă el direct.

CFR Cluj este lider în clasamentul Ligii 1 Casa Pariurilor, cu 60 de puncte. Echipa de pe locul doi, FCSB, are 51 de puncte şi un joc mai puţin (23). Universitatea Craiova este pe 5, cu 36 de puncte.