LeBron James, aflat în carantină de precauție, se compară cu Tom Hanks în filmul 'Naufragiatul'

LeBron James, superstarul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), aflat în carantină din precauţie, începând de miercuri, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a comparat cu actorul Tom Hans în filmul "Cast Away" (Naufragiatul), într-o postare pe contul său de Instagram, scrie AFP.

După ce s-a anunţat, marţi, că patru jucători ai echipei Brooklyn Nets, printre care şi Kevin Durant, au fost testaţi pozitiv la Covid-19, jucătorii şi staff-ul tehnic al formaţiei Los Angeles Lakers au fost supuşi unui test de depistare a noului coronavirus, înainte de a se izola la domiciliile lor, potrivit Agerpres.ro.

O măsură luată din precauţie, deoarece Lakers a disputat ultimul său meci în urmă cu o săptămână, chiar împotriva celor de la Brooklyn Nets, înainte de suspendarea sezonului din NBA.

Într-o înregistrate video postată pe Instagram, LeBron James se plânge, în glumă, de faptul că "nu poate ajunge nici măcar la frizerul său", pentru a-şi aranja părul şi barba. "Vor să stau departe de el. Semăn cu Tom Hanks în 'Naufragiatul'", spune în glumă jucătorul, în timp ce îşi freacă barba cu mâna.

"Savannah (soţia sa - n.red.) nu poate nici ea să meargă la coafor, aşa că îşi va aranja singură părul. O mică Whoopi Goldberg. Este dificil în casa James în acest moment", a adăugat el.

Lansat în anul 2000, filmul "Naufragiatul" prezintă povestea unui om (Tom Hanks), singurul supravieţuitor al unui accident de avion, eşuat pe o insulă pustie şi încercarea acestuia de a supravieţui în condiţiile respective, înainte de revenirea sa nesperată în civilizaţie.

Ca o ironie, Tom Hanks şi soţia sa Rita Wilson au anunţat săptămâna trecută că au contractat noul coronavirus în Australia, unde actorul este pe cale să filmeze o nouă peliculă.

James, care a asigurat pe de altă parte, că a crescut consumul de vin în ultimele ore şi caută un partener de băutură, a publicat de asemenea filmuleţe în care poate fi văzut făcând "Tik Tok dance" împreună cu copii săi, atunci când nu urmăreşte filme, precum "Black Panther", sau show-uri de teelviziune.

Potrivit cotidianului Los Angeels Times, jucătorii lui Lakers speră să afle rezultatele testelor lor în cursul zilei de vineri. Între timp, LeBron James a început să câte, preluând melodia "Blame it on the Rain"' a formaţiei Milli Vanilli, în timp ce continuă să îşi frece barba tot mai mare.