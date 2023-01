LeBron James continuă să se apropie de recordul istoric de puncte din NBA

Starul LeBron James a marcat 37 de puncte pentru Los Angeles Lakers în meciul câştigat în deplasare, cu scorul de 121-112, în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, duminică seara, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), potrivit Agerpres.

James, care continuă să se apropie de recordul istoric de puncte din NBA, deţinut de legendarul Kareem Abdul-Jabbar (33.387), a reuşit o medie promiţătoare de 35 de puncte după ce a împlinit 38 de ani, pe 30 decembrie. El are în prezent un total de 38.164 de puncte.Tot duminică, Kyrie Irving a reuşit 38 de puncte pentru Brooklyin Nets în partida câştigată pe terenul campioanei en titre a NBA, Golden Sate Warriors (120-116).Acesta a fost al şaselea meci pe care Nets l-a disputat fără Kevin Durant, accidentat la genunchi. În absenţa sa, gruparea newyorkeză a suferit patru eşecuri consecutive. înainte ca Irving să iasă la rampă şi să înscrie 48 de puncte vineri, în meciul Utah Jazz (117-106), iar acum 38 de puncte în duelul cu Warriors.Rezultate:Toronto Raptors - New York Knicks 125-116Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 112-121Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 99-101Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 112-110Golden State Warriors - Brooklyn Nets 116-120Miami Heat - New Orleans Pelicans 100-96Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 98-112