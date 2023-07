Lege promulgată: Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, furnizorii de servicii sociale acreditaţi, culte,pot iniţia proiecte destinate copiilor

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului care prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, furnizorii de servicii sociale acreditaţi, culte, pot iniţia proiecte destinate copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lor pe perioada absenţei părinţilor, în funcţie de nevoile acestora, potrivit news.ro.

Legea privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, furnizorii de servicii sociale acreditaţi, cultele recunoscute de lege, precum şi orice alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul educaţiei, sănătăţii şi al protecţiei copilului, pot iniţia proiecte destinate copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lor pe perioada absenţei părinţilor, în funcţie de nevoile acestora, din următoarele surse de finanţare: a) bugetul de stat sau, după caz, bugetele locale, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie; b) fonduri europene.

Ministerele de resort au obligaţia de a colabora cu autorităţile de management la elaborarea ghidurilor solicitanţilor ce vizează apeluri de proiecte finanţate din fonduri europene destinate copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestora pe perioada absenţei părinţilor.”

În scopul realizării interesului superior al copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a nevoilor primare ale persoanelor în grija cărora aceştia au rămas, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, alături de instituţiile/unităţile de învăţământ, medicii de familie, spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei copilului, organizaţiile şi cultele recunoscute, precum şi alte entităţi eligibile pentru finanţare europeană, au dreptul să iniţieze şi să gestioneze proiecte din fonduri europene, care să sprijine următoarele tipuri de acţiuni: a) servicii de suport educaţional şi psihologic, activităţi recreative şi de socializare, tabere pentru copii, în vederea sprijinirii copiilor pentru traversarea perioadei dificile a separării de părinţi; b) activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională; c) suport material pentru a beneficia de servicii educaţionale de calitate – rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării programelor de tip after school sau «Şcoală după Şcoală», burse, cazare, decontare transport, etc; d) progrme de educaţie parentală şi consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii; 3 e) organizarea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituţionale copiilor, prin crearea de structuri comunitare consultative; f) sprijin pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora, pe bază de management de caz; g) studii şi cercetări ce ţin de fenomenul de migraţiune şi de dezvoltare a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; h) furnizare de pachete integrate de măsuri educaţionale şi recreative axate pe cunoaştere, complementare, cu sprijinul acordat familiilor/aparţinătorilor.”

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1081 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, mai precizează legea.