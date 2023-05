Leo Messi a stabilit o nouă bornă istorică după ce a devenit campion în acest sezon cu PSG. El a ajuns la 43 de trofee în toată cariera și l-a egalat astfel pe brazilianul Dani Alves în topul celor mai titrați fotbaliști.

În plus, Messi a ajuns la 496 de goluri la nivelul echipelor de club, fiind cel mai bun marcator din istoria celor mai bune campionate din Europa. Fără niciun dubiu, cel mai important trofeu din cariera lui Messi este Cupa Mondială câștigată anul trecut cu naționala Argentinei. El mai are în palmares 4 trofee de Champions League, 10 titluri în La Liga și 2 în Ligue 1.

Cele 43 de trofee cucerite de Messi în carieră

1x FIFA World Cup

1x Copa America

1x Finalissima

4x UCL

3x Club World Cup

10x La Liga

2x Ligue 1

3x UEFA Super Cup

7x Copa Del Rey

8x Spanish Super Cup

1x French Super Cup

1x U-20 WC

1x Olympic Gold

FC Barcelona și Al Hilal luptă pentru transferul lui Messi

Sunt însă șanse mari ca Leo Messi să plece de la PSG în această vară, conform informațiilor publicate în presa internațională. Jurnaliștii străini scriu zilnic despre interesul unor cluburi pentru starul argentinian, iar echipele care îl doresc cel mai mult sunt Al Hilal din Arabia Saudită și FC Barcelona.

Potrivit cotidianului Mundo Deportivo, FC Barcelona îi oferă lui Messi un contract pe doi ani și un salariu stagional de 22 de milioane de euro. FC Barcelona are însă nevoie și de acordul La Liga pentru a parafa această înțelegere, din speranța de a respecta planul de fezabilitate. În schimb, Al Hilal a mărit oferta făcută lui Messi, de la 400 la 500 de milioane de euro pe sezon, conform informațiilor publicate în presa din Spania.

Mbappe rămâne la PSG

Dacă Lionel Messi este foarte aproape de plecarea de la PSG, nu același lucru se va întâmpla și în cazul lui Kylian Mbappe. Starul francez a anunțat, după câștigarea titlului, că va rămâne pe Parc des Princes și în sezonul următor. El a pus astfel punct speculațiilor care au apărut în ultima perioadă în presa internațională.

”Întotdeauna mi-am dorit să câștig și să marchez istoria campionatului. În ciuda ambiției mele, nu am crezut întotdeauna că pot câștiga atât de repede. Sunt foarte fericit. Nu trebuie să neglijăm acest titlu care ne permite să fim propulsați în vârful fotbalului francez. Suntem foarte mândri, facem parte din echipa care a făcut istorie la PSG. Nu vorbim despre viitorul meu? Mult mai bine. Sunt fericit, am contract, anul viitor voi fi aici și voi fi foarte fericit”, a declarat Mbappe, conform Goal.com.

De asemenea, Mbappe i-a transmis un mesaj de mulțumire și lui Lionel Messi pentru contribuția pe care a avut-o la evoluția sa din acest sezon. ”Aș dori să îi felicit pe colegii mei de echipă și pe jucătorii de la Lens care au avut un sezon superb. Pe Jonathan David care a marcat o mulțime de goluri. Îi mulțumesc lui Leo Messi care mi-a permis să am acest sezon", a comentat Mbappe.

