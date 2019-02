Lia Olguța Vasilescu o atacă pe Gabriela Firea și îl dă de gol pe Robert Negoiță: 'Ea are o problemă! Negoiță a spus că e mulțumit de buget'

Primarul Robert Negoiță a declarat, duminică, înainte de CEx al PSD, că de la buget au fost tăiate sume enorme și mare parte din primării nu pot suporta cheltuielile, subliniind că prin proiectul de buget pe 2019 nu este respectat programul de guvernare, de aceea vrea ca Liviu Dragnea să discute și cu primarii sectoarelor.

Deși a zis, în fața presei, că e nemulțumit, în ședința PSD, Negoiță a declarat că nu are nicio problemă cu bugetul primit de Sectorul 3. Asta susține Lia Olguța Vasilescu, cea care a atacat-o pe Gabriela Firea, spunând că primarul general al Bucureștiului ”are o problemă”.

”Domnul Negoiță a spus că e mulțumit de bugetul pe care îl are Sectorul 3. Asta a spus în CEX. A zis că a și semnat o hârtie la Ministerul Finanțelor. Cred că doamna Firea are o problemă. E un joc politic. Sunt unii care se cer afară din partid. Sunt toți cei care discută în spațiul public, în loc să discute la partid. A o relație de ”bună ziua” cu ea. Nu am o relație proastă, nu am avut niciodată o relație proastă cu ea.”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

Vasilescu a declarat că PSD a măsurat-o pe Gabriela Firea ca potențial candidat la prezidențiale, iar rezultatul din județul Dolj este mai mic decât cifrele prezentate în presă.

”Nu e exclus (n.r. ca Firea să candideze la președinție). Au mai candidat și alți foști primari generali din PSD împotriva PSD. A făcut-o Sorin Oprescu și a luat 3%. Noi am măsurat-o pe doamna Firea pe județul pe care îl reprezint. E mult departe de scorul pe care îl vedem prin presă.”, a adăugat Vasilescu.

