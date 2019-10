Lia Olguţa Vasilescu râde de moţiunea Opoziţiei: 'M-am convins! PNL, USR etc. nu vor să dea jos guvernul PSD'

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu afirmă că PNL, USR şi restul formaţiunilor din opoziţie nu doresc să dea jos Guvernul PSD, după ce reprezentanţii opoziţiei în conducerea Parlamentului nu s-au prezentat la şedinţa în care trebuia fixat calendarul pentru dezbaterea şi votarea moţiunii de cenzură.

"Astazi m-am convins! PNL, USR etc nu vor sa dea jos guverul PSD! Dupa ce au depus motiunea seara, liderii opozitiei nu au fost prezenti la Birourile Permanente Reunite convocate pentru a se stabili calendarul de citire si votare a motiunii. In sala au venit doar PSD-istii, iar cei "direct interesati" sa dea jos guvernul Dancila au stralucit prin absenta. La datorie s-au prezentat doar Raluca Turcan si Florian Cîțu, care nici macar nu aveau drept de vot si care au fixat lung usa pe care ar fi trebuit sa apara colegii lor sa voteze calendarul motiunii. Cand s-au convins si ei ca nu mai vine nimeni si ca au ramas ultimii pe baricade, au iesit "victoriosi" la presa pentru a anunta ca "motiunea a debutat cu dreptul" si ca, de fapt, au dejucat planul PSD care isi propunea sa o citeasca "noaptea ca hotii". Pai nu voi ati depus-o seara, cand lumea merge la culcare? Acum tot pe noi ne certati ca stam la lucru peste program pentru motiunea voastra? Sunteti de circul lumii! Maine va asteptam din nou la sedinta, la 10.30 (sper ca va treziti pana la ora aceea...), ca sa stabilim calendarul motiunii! Veniti sau ramanem iar sa facem conversatii de complezenta cu doamna Turcan?", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii remarc şi faptul că textul moţiunii de cenzură este unul foarte scurt şi lipsit de substanţă, ceea ce ar confirma că nu sunt multe lucruri de criticat la guvernarea PSD.

"Cand am primit textul motiunii de cenzura depuse azi de Opozitie, l-am intrebat pe cel care mi l-a adus daca a facut deja un conspect al ei. Nu! a fost raspunsul. Acesta era tot textul. Opt pagini si un sfert, in conditiile in care nicio motiune din ultimii 20 de ani nu a fost sub 30 de pagini. Eu inteleg ca nu prea ai multe lucruri de criticat la guvernarea PSD, dar macar cele 8 pagini sa fi fost pline de substanta, nu o poezie despre cat de conflictuala e Viorica Dancila sau nu ori sa prezinti doar vreo trei cifre si alea gresite.

Ce contesta opozitia?

⁃ Ca Viorica Dancila i-a incurajat pe colegi sa profereze mesaje nationalist-sovine... O prostie, in mod evident, dar ei nu trebuie sa si probeze orice scriu acolo;

⁃ Ca nu s-a demarat niciun proiect major pentru infrastructura romaneasca si ca nu s-au dat bani la investitii. Drumul expres Pitesti-Craiova a demarat, ca si autostrada Moldovei in zona Bacau etc. Asta ca sa ma refer doar la autostrazi si nu si la cele peste 16000 de proiecte de constructii de scoli, gradinite, drumuri, alimentari cu apa, canalizare etc, prin PNDL;

⁃ Ca deficitul bugetar e mai mare ca in 2017, e inflatie si a crescut datoria publica. De fapt, deficitul bugetar e tot sub 3 la suta, inflatia e 3,8 la suta fata de 8 la suta cat era cand guverna PNL, iar datoria publica a scazut de la 37 la suta in 2016 la 35 la suta acum;

⁃ Ca anul acesta e cel mai mic buget la Educatie, in conditiile in care anul acesta e 30,2 miliarde, in 2016 era 21,7 mld sau 17 mld in 2010;

⁃ Ca Diaspora nu va avea conditii pentru a vota la prezidentiale, desi se poate vota timp de trei zile, s-a dublat numarul de sectii si s-a introdus votul prin corespondenta;

⁃ Ca nu s-a facut reforma Ministerului de Interne. Cum? Cand Johannis refuza numirea unui ministru?

⁃ Concluzia lor? E cel mai ineficient guvern din UE. Daca un guvern cu crestere economica pe locul 1 sau 2 in UE e ineficient, cum sunt celelalte din tarile UE?

⁃ Concluzia mea? Daca si programul lor de guvernare e la fel ca textul motiunii, prost si la fel de scurt, vin vremuri grele peste Romania...", mai scrie Lia Olguţa Vasilescu.