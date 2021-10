Lider din Kiseleff, despre viitorul Guvern: 'Nu poți să pui într-un singur coș PNL și PSD într-o noapte'

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că în opinia sa, bazată și pe discuțiile din partid, singura variantă pe care ar trebui să o susțină formațiunea este instalarea unui nou Guvern de specialiști care să nu candideze în alegeri pentru a putea lua deciziile nepopulare în criză. Social-democratul apreciază că e greu să spui că „PSD-iștii s-au bărbierit și sunt ok' după ce ani de zile liberalii i-au atacat în permanență.

„Singurul fel in care se poate rezolva criza este prin instalarea unui Guvern care sa nu fie politic, ci un Guvern format din specialisti, care sa isi asume niste masuri dure dar necesare. Puterea de dreapta din ultimii ani nu a avut curajul sa-si asume masurile de care romanii au avut nevoie, pentru ca de obicei politicienii se gandesc la costurile electorale viitoare pe care o masura dura le implica. Si atunci Romania are nevoie de un Guvern pe care sa nu-l intereseze alegerile. Si la primavara putem sa facem si alegeri anticipate pentru a restarta clasa politica, vorbesc la nivel de aliante.

Masuri dure inseamna costuri electorale dure. Partidele sunt reticente in a-si asuma. Si atunci un Guvern care nu are presiunea asta a viitorului ar putea sa-si asume ceea ce are nevoie Romania. Ar fi inteligent politic din partea tuturor sa facem. Ramane de vazut ce are de gand Presedintele.

Acum este clar ca exista o incompatibilitate intre PSD si partidele de pe dreapta. În momentul ăsta mi s-ar părea forțat să discut de o alianță între PSD si PNL. Este pozitia mea. Noi maine dimineata avem o sedinta BPN inainte de consultarile de la Cotroceni in care si ceilalti colegi isi vor spune parerea. Daca se vor aduce argumente care sa combata ce am spus mai devreme, eu sunt dispus sa ascult, dar mi-e greu sa cred ca mi-as putea schimba parerea.

Totusi, o alianta asa mare stanga-dreapta, se construieste in timp. Cele mai mari partide din Romania, sa le pui intr-o singura zi, intr-un singur cos.... Nu poti asa, peste noapte, cum cred ei, dupa ce ani de zile ai urlat la PSD si l-ai facut in toate formele, dintr-o data, peste noapte, uite, ca PSD-istii daca sa barbieresc sunt ok”, a declarat Zetea.