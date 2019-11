Lider PSD: În CEX s-a propus renunțarea la numele și sigla partidului

Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca in sedinta CEX de marti seara au fost lideri care au sustinut o idee „aberantă” de renunțare la sigla și denumirea Partidului Social Democrat.

„Din pacate, au fost cativa colegi care au vazut iesirea din situatia actuala prin schimbarea numelui partidului, schimbarea siglei. Am enuntat in CEX ca au avut ideea de a proceda asa cum a procedat PD cand intr-o seara din oameni de stanga au devenit oameni de dreapta. Adeziunea la partidele de stanga sau de dreapta sufera fluctuatii. Uneori majoritatea votantilor voteaza partide de dreapta, alteori voteaza partide de stanga. Singurul partid de stanga autentic in Romania este deocamdata PSD. PSD face parte din familia socialistilor europeni, este practic orientat nu numai de lucruri conjuncturale, ci si de traditia social-democrata, nu cred ca e cazul sa adoptam acum propuneri absurde. Noi trebuie sa regandim modul de a ne adresa cetatenilor, sa vedem care au fost cauzele reale ale acestui esec dupa o guvernare care a produs multe efecte pozitive”, a zis Dumitru Buzatu.