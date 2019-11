Lider PSD: 'Oprișan a insistat pentru excluderea lui Gușă, lumea se uita la bombeul de la pantofi'

Seful PSD Sector 1, primarul Dan Tudorache, a relatat marti seara pentru STIRIPESURSE.RO cum a fost exclus din partid Cozmin Gusa, dupa ce in urma cu cateva saptamani se inscrisese in organizatia sa. Tudorache a zis ca o sa verifice daca e statutara decizia CEX si ca oricum Gusa o sa ramana in echipa sa.

„Catalin Radulescu a propus in CEX excluderea dlui Gusa. Asa a considerat dansul ca e bine pentru partid. Initial dna Dancila a zis ca nu vrea sa supuna la vot. In partea a doua au sarit mai multi din spate sa fie vot, printre care Oprisan, si au supus la vot, probabil au fost vorbiti. De obicei lumea se uita la bombeul de la pantofi la chestiuni de genul asta. Au fost mai multe voturi contra, si eu am fost impotriva excluderii. O sa ma uit in Statut sa vad daca permite excluderea, ca cel vechi nu permitea, doar organizatia locala putea, sau daca avea o functie de conducere putea fi exclus de CEX, or Gusa nu are o functie de conducere. Asta am si spus in sedinta, ca nu e treaba CEX-ului sa propuna asa ceva. Ma uit in Statut. Ramane in continuare dl Gusa in echipa mea, in echipa de campanie de la locale si vom vedea ce se mai intampla de aici incolo”, a zis liderul PSD Sector 1.