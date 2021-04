Liderul deputaților USR-PLUS: Inclusiv ieșirea de la guvernare este o opțiune aflată pe masă

Liderul deputaţilor USR-PLUS Ionuţ Moşteanu s-a declarat surprins miercuri de revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii, precizând că va avea loc o discuţiie a conducerilor USR PLUS. Întrebat despre ieşirea de la guvernare, el a precizat că este o decizie de partid, că vor avea loc şedinţe ale conducerii alianţei, iar discuţiile se vor face cu toate opţiunile pe masă, admiţând că sunt colegi care solicită retragerea din coaliţie.

"Orice variantă este pe masă. Sunt colegi care susţin şi această variantă, de asta va fi o discuţie serioasă, calmă, aşezată, astăzi în birourile naţionale reunite, după ce vom avea toate detaliile din cadrul acestei discuţii de dimineaţă şi vedem cum facem în continuare. Pe mine unul mă surprinde, mai ales că am fost şi la discuţia din coaliţie de luni, în care părea că lucrurile-s clare, ne-am clarificat şi am stabilit cum şi am stabilit că mergem împreună în această formulă în continuare", a afirmat Moşteanu.