Liderul USR aduce în discuție modificarea Constituției - Doar referendumul constituţional poate să răspundă acestei aşteptări legitime

Dan Barna, presedintele USR, sustine ca initiativa "Fără penali în funcţii publice" trebuie adoptată doar prin modificarea Constituţiei, pentru a raspunde asteptarii cetatenilor care au semnat. Precizarile au fost facuta in contextul in care parlamentarii PMP au depus la Senat un proiect care se propune sa nu poata fi alese în demnitatea de preşedinte al României, de europarlamentar, deputat, senator, primar, consilier local sau consilier judeţean "persoanele care au suferit condamnări penale", precum şi "debilii şi alienaţii mintali, puşi sub interdicţie", potrivit Agerpres.

"Am văzut proiectul colegilor de la PMP, îi mulţumim domnului Traian Băsescu şi colegilor de la PMP pentru susţinerea şi alăturarea susţinerii pentru iniţiativa ' Fără penali'. Sigur că ne-ar fi bucurat foarte mult să-l vedem pe domnul Băsescu şi în stradă pe parcursul verii, alături de cetăţeni când a fost adunat milionul acela de semnături, dar niciodată nu este prea târziu. Din analiza colegilor noştri jurişti, orice încercare de a introduce iniţiativa 'Fără penali' la un nivel mai jos decât cel constituţional intră în coliziune cu normele din Constituţie, tocmai de aceea iniţiativa susţinută de USR vizează o iniţiativă cetăţenească care îşi propune modificarea Constituţiei", a afirmat Barna.



El a amintit că pe 26 martie Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra iniţiativei.



"Suntem convinşi că va fi o decizie pozitivă. După aceea, iniţiativa va veni în Parlament. Contăm pe sprijinul şi al PMP şi al întregii Opoziţii şi al unei părţi din majoritate pentru ca această iniţiativă să ajungă la referendum. Orice altă reglementare sub Constituţie are probleme de integrare în cadrul constituţional. Tocmai de aceea noi considerăm că doar referendumul constituţional şi doar adoptarea unei iniţiative de modificare a Constituţiei poate să răspundă acestei aşteptări legitime şi foarte puternic verbalizată de cetăţenii României prin milionul de semnături 'Fără penali în funcţii publice'. Dacă reuşim să introducem acest principiu în Constituţia României, următoarele alegeri vor permite ca în Parlament să vină oameni integri, care să nu aibă probleme penale şi care să se ocupe de guvernarea şi legiferarea României şi nu de problemele penale ale şefilor lor, cum se întâmplă în prezent", a susţinut Dan Barna.