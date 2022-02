Life is Hard, compania românească de tehnologie, listată pe piaţa a AeRo a BVB, a înregistrat o triplare a cifrei de afaceri în 2021

Compania românească de tehnologie Life is Hard, listată pe piaţa a AeRo a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a înregistrat o triplare a cifrei de afaceri în 2021 comparativ cu anul anterior, până la valoarea de 21,5 milioane de lei, şi a profitului net, la 3,84 milioane de lei, conform rezultatelor financiare publicate joi, conform Agerpres.

Cea mai mare pondere în afacerile Life is Hard a avut-o linia de business din telecomunicaţii, care a generat 58,86% din rezultatul raportat la finele anului trecut, urmată de segmentul Insurance, cu 30,95% din venituri.La nivel general, compania de tehnologie a consemnat un salt de 198,87% al cifrei de afaceri în 2021, ajungând la 21,5 milioane lei, faţă de 7,19 milioane de lei, în 2020. În acelaşi timp, profitul net s-a majorat cu 213%, până la 3,4 milioane de lei.Totodată, rezultatul brut s-a concretizat într-un profit de 3,84 milioane de lei, în creştere cu 204,82% comparativ cu valoarea înregistrată cu un an în urmă (1,26 milioane de lei).În plus, compania şi-a îmbunătăţit în 2021 şi alţi indicatori financiari importanţi, majorându-şi cu peste 500% activele proprii şi înregistrând îmbunătăţiri semnificative pe lichiditate.În 2021, acţiunile Life is Hard au atins două puncte maxime - de 13,8 lei/acţiune, respectiv de 13,15 lei/acţiune, iar numărul acţionarilor a crescut semnificativ, la 1.024, de la 536 membri ai acţionariatului, la final de 2020.Potrivit sursei citate, pentru perioada 2021 - 2022, compania şi-a anunţat intenţia de a investi 10 milioane de euro în campania de atragere de parteneri şi achiziţii de noi companii din tehnologie, cu competenţe complementare.Life is hard este prima companie românească de software are expertiză avansată în dezvoltarea de proiecte de digitalizare pentru companii şi comunităţi. Compania a înregistrat o prezenţă succesivă în topurile Deloitte CE Technology Fast 50 şi în Top Deloitte Fast 500 EMEA (Europa, Middle East şi Africa).