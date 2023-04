Liga Campionilor: Frank Lampard este încrezător într-o revenire în retur

Antrenorul Carlo Ancelotti consideră că Real Madrid nu trebuie să se creadă calificată în semifinalele Ligii Campionilor după victoria cu Chelsea, scor 2-0, în timp ce tehnicianul londonezilor, Frank Lampard, este încrezător într-o revenire în retur.

"Sunt fericit, dar trebuie să fim calmi. Suntem mulţumiţi de rezultat, de performanţa noastră pentru că am avut un meci complet în seara asta (miercuri), dar nu suntem încă în semifinale. Obiectivul a fost să luăm un avantaj, ceea ce am reuşit să facem dar ştim că acolo vom suferi. Va trebui să fim deştepţi la Stamford Bridge pentru că Chelsea va da totul şi tot va trebui să ne sacrificăm. Am fi putut obţine un rezultat mai consistent dar ne-a lipsit un pic de luciditate în finalul final. Pentru mine, Valverde a fost cel mai bun jucător în această seară", a spus Ancelotii.

Pentru Frank Lampard, antrenorul echipei Chelsea, calificarea rămâne deschisă. "Ne confruntăm cu o mare provocare şi chiar mai mult împotriva unei echipe precum Real Madrid, dar uşa calificării rămâne deschisă. Cred că putem câştiga şi putem avea o seară specială la Stamford Bridge, cu sprijinul fanilor noştri. Vrem să arătăm lucruri diferite şi să inversăm tendinţa. Dacă nu crezi în asta, nu are rost să joci fotbal. Jucătorii sunt dezamăgiţi, dar nu sunt învinşi", a subliniat Lampard.

Formaţia Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Chelsea Londra, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

La Madrid, Real a câştigat datorită golurilor marcate de Benzema ’21 şi Asensio ’74. În minutul 59, de la Chelsea a fost eliminat Ben Chilwell.