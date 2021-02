Liga I - FC Argeș vrea punct sau puncte din confruntarea cu CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a declarat, vineri, că formaţia sa nu are nimic de pierdut în meciul cu CFR Cluj, precizând că obiectivul este un rezultat de egalitate sau o victorie.

"Ne aşteaptă un meci greu la Cluj. Jucăm cu echipa campioană a ultimilor trei ani, o formaţie cu jucători cu experienţă. Mergem să obţinem ceva din meciul de luni, de la Cluj. Şi noi ne aflăm într-o perioadă bună şi vrem să continuăm pe aceeaşi linie. Nu avem nimic de pierdut. Ne dorim să câştigăm punct sau puncte. Echipa este bine din toate punctele de vedere. Am avut o săptămână la dispoziţie pentru acest meci, un ciclu săptămânal normal. Am făcut antrenamente bune. Şi jucătorii care au evoluat mai puţin au avut parte de un amical în care au bifat 90 de minute. Sper să fie bine şi la ora partidei. Ne dorim să jucăm fiecare meci la victorie. Asta vrem, de aici plecăm, însă vom vedea ce vom putea obţine la Cluj. Când am simţit că suntem în dificultate şi că nu putem câştiga, am securizat meciul şi am luat ceva din partida respectivă. Orice punct este bun. Mai sunt multe partide până la final. Important este să ne atingem obiectivul pentru că am plecat de pe ultimul loc şi nu ne-a fost uşor", a spus tehnicianul, conform paginii oficiale de Facebook a clubului.

Prepeliţă speră ca absenţa atacantului Cephas Malele să nu influenţeze prea mult randamentul echipei în partida de luni seara. "Malele este omul nostru care a marcat cele mai multe goluri, un atacant bun, dar ne bazăm pe forţa echipei. Asta s-a văzut şi în etapele acestea în care nu am pierdut. Asta încercăm să facem, o echipă puternică ca grup şi nu individual. Sper că vom acoperi cât mai bine lipsa lui. Jucătorii nou-veniţi s-au integrat bine. Mulţi dintre ei au venit cu probleme de ordin fizic, dar uşor-uşor i-am pus pe picioare. Nu i-am introdus direct în meciuri, ci treptat. Au jucat 90 de minute în amicalul cu Craiova şi uşor-uşor vor intra în echipă şi ei", a explicat Prepeliţă.La rândul său, jucătorul formaţiei piteştene, Cristian Dumitru, a afirmat că FC Argeş poate obţine cel puţin un punct cu CFR Cluj."Mergem la Cluj la victorie. Avem 11 meciuri fără înfrângere iar acest lucru ne dă o foarte mare încredere. Ne bazăm pe grup şi pe forţa lui. Mă simt foarte bine la Piteşti. Am încurcat FCSB şi Universitatea Craiova, dar cred că putem încurca şi pe CFR Cluj, echipa campioană din ultimii trei ani. Mergem la Cluj să jucăm fotbal şi sunt sigur că putem obţine cel puţin un punct. Îmi doresc să ajung şi la naţionala de tineret, însă sunt conştient că mai am mult de muncit. Am marcat abia un gol şi am dat o pasă de gol. Trebuie să fac mai multe lucruri bune, iar după aceea mă pot gândi la convocări", a menţionat Dumitru.Echipa de fotbal FC Argeş întâlneşte, luni, de la ora 20:30, în deplasare, formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.