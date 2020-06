Lituanienii de la Apex Alliance redeschid cele două hoteluri Hilton pe care le administrează în Bucureşti

Compania lituaniană Apex Alliance Hotel Management, care administrează în Bucureşti două hoteluri Hilton şi unul Courtyard by Marriott, a anunţat miercuri că vor redeschide vineri, 5 iunie, cele două hoteluri Hilton pe care le administrează în Bucureşti, Hilton Garden Inn Bucharest Old Town şi Hilton Garden Inn Bucharest Airport, în timp ce Courtyard Bucharest Floreasca se va redeschide pe 15 iunie. Compania anunţă că cele trei hoteluri se vor concentra pe turismul intern în acest an, anunță news.ro.

”Apex Alliance Hotel Management, unul dintre liderii industriei ospitalităţii din regiune, va redeschide luna aceasta hotelurile pe care le administrează în Bucureşti, sub conceptul Centre pentru Siguranţa şi Bunăstarea Oaspeţilor (Centers for Traveler Safety & Wellbeing), cu măsuri stricte de siguranţă şi angajaţi dedicaţi care se vor asigura că oaspeţii hotelurilor se bucură de una dintre cele mai sigure şederi”, a anunţat compania.

Fiecare dintre cele trei hoteluri din Bucureşti - Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport şi Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, va avea câte un Health & Safety Officer, Food & Safety şi Wellness & Safety Officer.

Hilton Garden Inn Bucharest Old Town şi Hilton Garden Inn Bucharest Airport se vor redeschide vineri, 5 iunie, în timp ce Courtyard Bucharest Floreasca se va redeschide pe 15 iunie.

„Redeschidem uşile hotelurilor noastre călătorilor sub conceptul de 'Centre pentru Siguranţa şi Bunăstarea Oaspeţilor'. Hotelurile noastre sunt complet pregătite pentru reluarea operaţiunilor, iar măsurile de siguranţă sunt atât de riguroase, încât am numit şi manageri dedicaţi - Health & Safety Officer, Food & Safety Officer şi Wellness & Safety Officer – care vor fi responsabili de verificarea permanentă a aplicării măsurilor de siguranţă şi se vor asigura că sănătatea oaspeţilor noştri este protejată”, spune Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management.

Compania precizează că pe parcursul acestui an, cele trei hoteluri se vor concentra pe turismul intern, promovând oferte speciale pentru city break-uri sau şederi scurte în Bucureşti, dar vor viza şi călătorii de business.

”Trebuie să reconstruim încrederea călătorilor de business şi cea a turiştilor interni, mai ales că am aplicat măsuri de siguranţă avansate, care acoperă fiecare aspect al cazării, de la primii paşi făcuţi în hotel până la serviciile de curăţenie şi conceptele de servire a mesei şi a băuturilor. Revenirea sectorului ospitalităţii este esenţială pentru economia românească, iar noi depunem toate eforturile pentru a ne juca rolul cu responsabilitate. Suntem foarte încântaţi că am reunit echipele noastre pentru redeschiderea hotelurilor, mai ales că am făcut eforturi pentru a salva cât mai multe locuri de muncă în ultimele luni”, explică Gerhard Erasmus.

Printre cele mai importante măsuri de siguranţă implementate de Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport şi Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca se numără: dezinfectarea hotelurilor înainte ca acestea să îşi redeschidă uşile pentru călători, prin proceduri avansate de dezinfecţie aprobate de instituţii din domeniul sănătăţii şi al siguranţei; creşterea frecvenţei dezinfectării spaţiilor publice; folosirea echipamentelor de protecţie de către angajaţii hotelurilor în timpul serviciilor de curăţenie.

De asemenea, hotelurile vor păstra un interval de trei zile (72 de ore) înainte de cazarea următorului oaspete într-o cameră.

Va fi introdus un nou concept de mic dejun şi de room service cu ambalaje de unică folosinţă, comandă prin telefon sau la restaurant, pentru a asigura distanţarea socială şi contactul minim cu ceilalţi oaspeţi.

Alte măsuri sunt: înlocuirea cănilor/paharelor din camere cu unele de unică folosinţă; limitarea accesului în fitness center, în funcţie de suprafaţa acestuia; utilizarea liftului de către o singură persoană/familie/cuplu care stă în aceeaşi camera; utilizarea echipamentelor de protecţie de către toţi angajaţii hotelurilor; măsurarea temperaturii angajaţilor şi verificarea simptomelor respiratorii; gestionarea cozilor formate de turişti prin markere pe podea, pentru a asigura o distanţare de cel puţin un metru; aşezarea meselor pentru a asigura o distanţă conform reglementărilor legale.

Hotelurile administrate de Apex Alliance Hotel Management oferă un total de 678 camere în Centrul Vechi al Bucureştiului, în zona de business din nord şi în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă.

Apex Alliance Hotel Management (AAHM) este un operator independent care se concentrează pe stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată cu investitorii instituţionali, proprietarii de hoteluri sau fondurile de capital privat, oferind în acelaşi timp servicii de management hotelurilor lor existente sau viitoare. Viziunea companiei este de a deveni cel mai mare operator hotelier independent din Europa Centrală şi de Est.