Liviu Dragnea acuză TVR că ar avea un protocol cu DNA: 'De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol?'

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA și TVR și că, dacă informația este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta.

"Am auzit că este protocol între DNA și TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, dacă e așa e un lucru grav. Și dacă am auzit chiar aș vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informația este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci?", a spus Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.

Vezi şi: Serena Williams NU sărbătoreşte ziua de naştere a fiicei sale. Motivul este total neaşteptat

Președintele PSD spune că se va ajunge ca și televiunile private să aibă pretenția la protocoale.

"E grav dacă există la TVR un asemenea protocol. Și dacă conducerea TVR știe că este un asemenea protocol și tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.

Acesta nu a putut preciza dacă directorul general Doina Gradea va fi chemată la comisia parlamentară pentru a da explicații.

"Am aflat ieri, Parlamentul începe luni", a fost răspunsul lui Dragnea.