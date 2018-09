Liviu Dragnea cere evaluarea Guvernului: Am rugat premierul să ne vedem săptămâna asta să ne prezinte evaluarea miniștrilor

Liviu Dragnea susține că i-a cerut Vioricăi Dăncilă să-i prezinte evaluarea miniștrilor.

"Ne uităm cu toții ce se întâmplă cu actul de guvernare. Sunt sute de măsuri luate care produc efecte pozitive, dar sunt în continuare ministere unde ritmul de lucru nu este la nivelul la care este dorit și asta am spus-o tuturor colegilor, începând cu primul cabinet. (..)Al doilea motiv de nemulțumire, nu numai a mea, în legătură cu modul cum se comunică activitatea unui ministru și ceea ce a făcut un ministru. Am avut, vineri, o discutie telefonica cu dna prim-ministru, am rugat-o sa ne vedem saptamana asta, poate si cu dl presedinte Tariceanu, sa ne prezinte o evaluare a ministrilor", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.