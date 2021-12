Liviu Dragnea, noi declarații despre despărțirea de Irina Tănase:Poate să apară un serial întreg, nu intru în acest joc pentru că e sub demnitatea mea de bărbat

Cuplul Liviu Dragnea - Irina Tănase este istorie! Cei doi s-au despărțit la scurt timp de la eliberarea din pușcărie a fostului lider PSD.

Dragnea a confirmat, pe Facebook, despărțirea, iar miercuri a dat noi detalii. El a precizat că nu va intra într-un joc mediatic în care să vorbească despre fosta lui relație. ”Poate să apară un serial întreg, nu intru în acest joc pentru că e sub demnitatea mea de bărbat”, a punctat Dragnea.

”Pai de ce trebuie sa comentez eu? Poate sa apara orice , am spus-o si aseara: eu cand iau decizii, le iau asumat, le iau ca sa fie mai bine, atat mie cat si celorlalti implicati, si ma tin de ele. Eu nu imi discut viata privata si nu imi spal rufele in public in modul asta. Nu am facut-o niciodata, credeti-ma. Si nu am mare respect, in general, pentru oamenii care fac asa ceva. Nu imi sta in caracter. Orice ar mai aparea, reactia mea va fi tot asta: sunt un om cu educatie, am respect pentru viata privata a oamenilor si nu o sa ma vedeti pe mine vreodata punandu-mi mainile in sold si comentand relatiile nimanui. Implicit, nici pe ale mele. Din punctul asta de vedere, poate sa apara un serial intreg, eu nu intru in acest joc pentru ca este sub demnitatea mea de barbat, de om cu educatie, de om politic.

In acelasi timp, va repet ce am spus aseara: eu sunt sigur ca aceste lucruri nu pun nici paine pe masa romanilor, nici nu le platesc facturile la curent si gaze, nici nu scad pretul carburantului la pompa. Astazi, de ziua Constitutiei, trebuia sa vorbim despre halul in care a fost calcata in picioare legea fundamentala a tarii de insusi presedintele Romaniei. Trebuia sa vorbim despre valul 5 al pandemiei. Trebuia sa vorbim despre noul val de scumpiri anuntat de la 1 ianuarie: la curent si la carburanti, pentru ca guvernul majoreaza accizele la carburanti. Nu despre ce apare in presa tabloida, ca sa mute atentia de la ce se intampla cu adevarat in tara. De aceea, eu am sa fac ce m-ati vazut facand si pana acum: o sa ma ocup, impreuna cu Alianta Pentru Patrie, de problemele romanilor. Nu de scandaluri, nu de fake-uri, nu de cancan. Eu nu sunt construit asa.”, a precizat Dragnea pentru corectnews.ro.