Liviu Pleșoianu aruncă 'bomba' după ședința coaliției! Tăriceanu îl salvează pe Iohannis de la suspendare: 'Sunt profund dezamăgit'

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, iese la rampă după ce marți liderii coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au avut discuții pe tema suspendării lui Iohannis. Pleșoianu confirmă, într-o postare pe Facebook, sursele politice care afirmau că Tăriceanu s-ar opune ideii de suspendare a președintelui.

„Nu am mai scris nimic de trei zile pentru că am vrut să rămână în prim-plan PROTESTUL meu împotriva proiectului legii "offshore" (prin care suntem pe cale să dăm aproape GRATIS gazele naturale din Marea Neagră). Dar nu am cum să nu scriu chiar acum altceva... Sunt profund dezamăgit de atitudinea unui lider de partid care se opune suspendării lui Iohannis! Liderul unui partid care crește în sondaje tocmai pentru că e perceput ca partid care luptă împotriva Noii Securități, un lider care și-a făcut steag din lupta împotriva abuzurilor, dar care - din motive pe care consider că e dator să le explice - nu dorește tranșarea rapidă a situației. A fi BĂRBAT POLITIC e a te ridica deasupra calculelor politice! Cred, totuși, că țara e infinit mai importantă!

Mă opresc, deocamdată, aici...”, scrie Pleșoianu.