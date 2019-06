Loteria Română a acordat 2.702.764 de caștiguri în valoare totală de peste 93,87 milioane de euro, în primele cinci luni ale acestui an

In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 539.610 castiguri in valoare totala de peste 106,67 milioane de lei (peste 22,46 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 76.661 de castiguri, in valoare totala de peste 27 milioane de lei (aproximativ 5,7 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 892 de castiguri, in valoare totala de peste 720.600 de lei (peste 151.700 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 456 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 545.000 de lei (peste 114.700 de euro).

Citește și: Renault decide dacă va începe negocieri de fuziune cu Fiat Chrysler

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.202 de castiguri, in valoare totala de peste 114.000 de lei (peste 24.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 69.967 de castiguri, in valoare totala de peste 2,58 milioane lei (peste 534.600 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 11.748 de castiguri in valoare totala de aproximativ 520.000 de lei (peste 109.400 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 194 de castiguri, in valoare totala de peste 50.700 de lei (peste 10.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 115 castiguri, in valoare totala de peste 44.200 de lei (peste 9.300 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 374.375 de castiguri, in valoare totala de peste 75 milioane de lei (aproximativ 15,8 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.