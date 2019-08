Loteria Română lansează două noi serii de loz răzuibil 'CHEIA DE AUR' și 'ZODIAC X 3'

LOZUL RAZUIBIL ramane unul dintre cele mai indragite produse care isi imbogateste din nou portofoliul cu 2 noi serii atractive, pentru care Loteria Romana a pus in joc foarte multe premii: “CHEIA DE AUR” si “ZODIAC x 3”

Loteria Romana le-a pregatit tuturor jucatorilor carora le place sa-si incerce norocul la loz instant, noi surprize, in plina vara, cand norocul ii asteapta in toate agentiile loto.

“CHEIA DE AUR” si“ZODIAC x 3” sunt noile lozuri razuibile pregatite jucatorilor de Loteria Romana.

Pentru cele doua noi serii de loz razuibil, cu design atractiv, tematica si coloristica diverse, Loteria Romana pune la bataie un numar total de peste 1,27 milioane de premii in valoare totala de aproximativ 11,5 milioane de lei.

“CHEIA DE AUR” le da jucatorilor ocazia sa deschida usa norocului si le ofera sansa de a castiga premii extrem de atractive. Cu doar 3 lei, toti cei care doresc sa-si incerce norocul pot razui un loz care le poate oferi cheia spre castig. Pentru acest loz, Loteria Romana pune la bataie 295.032 de castiguri in valoare totala de 1.830.000 de lei. Scara de castiguri cuprinde premii cu valori intre 3 lei si 100.000 de lei, iar premiile cap de afis au o valoare de 100.000 de lei fiecare.

“ZODIAC x 3” este un loz ce pune accent pe forta astrelor. Norocul, chiar daca este schimbator, este mereu de partea celor ce isi incearca sansa. Fie ca jucatorii aleg sa isi razuiasca propria zodie sau oricare alta din cele 12 ale zodiacului, premii substantiale asteapta sa fie descoperite. Cei care vor sa-si incerce norocul cu acest loz care are trei zone de joc, trebuie sa plateasca doar 5 lei. Valoarea totala a premiilor oferite de LOTERIA ROMANA pentru acest produs este de 9.650.000 de lei, iar cele 981.619 castiguri totale sunt distribuite in premii de la 5 lei, pana la 300.000 lei, in timp ce premiile cap de afis sunt in valoare de 300.000 de lei, fiecare!

Loteria Romana, prin jocurile responsabile pe care le organizeaza, le aduce jucatorilor sai bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, in conditii de siguranta, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent de jocul preferat.