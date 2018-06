Lovitură pentru DNA: Fostul primar din Pitești, Tudor Pendiuc, a fost achitat

Tudor Pendiuc, fost primar în Pitești, a fost achitat de Tribunalul Argeș în unul dintre dosarele de corupție în care este judecat. Decizia instanței nu este definitivă.

Respinge cererea formulată de inculpatul BRANIŞTE FLORENTIN MIRCEA, prin apărătorul ales, de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Pendiuc Tudor, din infracţiunea prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 52 Cod penal, rap. la art. 47 Cod penal, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, rap.la art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, coroborat cu art. 30 alin. 1 Cod penal, achită pe inculpatul BRANIŞTE FLORENTIN MIRCEA, pentru infracţiunea prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, rap.la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul PENDIUC TUDOR, pentru infracţiunea prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal. În baza art. 397 Cod procedură penală, rap.la art. 25 Cod procedură penală, respinge acţiunile civile formulate de către părţile civile ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI şi S.C. KEADLE IMOBILIARE SRL Bucureşti. Constată că partea vătămată STATUL ROMÂN PRIN REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA R.A. – DIRECŢIA SILVICĂ ARGEŞ, nu s-a constituit parte civilă. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală, rap.la art. 255 Cod procedură penală şi art. 256 Cod procedură penală, dispune restituirea către inculpatul BRANIŞTE FLORENTIN MIRCEA a sumei de 27.747,02 lei, achitată la casieria Administraţiei Domeniului Public Piteşti, conform chitanţei seria ADP nr. 000008264 din data de 07.02.2017, precum şi ridicarea măsurii asigurătorii luată prin Ordonanţa nr. 230/P/2014 din data de 03.02.2017 asupra bunurilor mobile sau imobile ale acestui inculpat. În baza art. 275 alin. 3 Cod penal, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei, se arată în decizia Tribunalului Argeș.

"Obiectul dosarului in care am fost achitat în prima instanță îl constituie un drum public pe care l-am asflatat, un drum cu o lungime de 30 de metri și 3,5 metri latime. Au considerat că prejudiciul a fost de 27000 lei. A durat un an și jumătate dosarul", a spus Tudor Pendiuc la Antena3.