Lucia Mihalache (tir sportiv): A fost un an greu, dar ne-am descurcat destul de bine

Preşedinta Federaţiei Române de Tir Sportiv, Lucia Mihalache, a declarat pentru AGERPRES că anul 2022 a fost foarte greu, din cauza scumpirii materialelor de concurs şi a utilităţilor, dar Laura Ilie, sportiva cea mai reprezentativă, ocupă locul patru în ierarhia mondială, chiar dacă la Mondiale nu a reuşit să prindă finala de la puşcă 10 m aer comprimat.

''Să fiu sinceră, a fost un an greu, foarte greu, un an după Covid, dar eu zic că ne-am descurcat destul de bine, având în vedere şi bugetul şi materialele. Au fost introduse patru Grand Prix-uri ISSF care aduc puncte pentru rating-ul mondial, pentru că în anul 2024 la sfârşitul perioadei de calificare se acordă un loc cotă pe baza rating-ului mondial şi cu cât participi la mai multe astfel de Grand Prix-uri, adică la toate patru, cu atât ai mai multe şanse de a fi cât mai în faţă pentru a obţine un loc cotă din ranking. În situaţia asta o avem Laura Ilie, care a participat la toate cele patru competiţii şi la un moment dat era pe locul 1 mondial. Acum cred că e pe locul patru mondial, iar Roxana Sidi pe 14, amândouă au şanse, însă doar una va merge probabil pe ranking. Acum noi sperăm să nu ajungem până acolo. Este o măsură de siguranţă, dar oricum competiţiile astea sunt un antrenament pentru cele de calificare la Jocurile Olimpice şi sperăm să le calificăm pe amândouă'', a spus Mihalache.Preşedinta FRTS a remarcat şi alte performanţe din acest an: ''Ar mai fi un loc doi la Cupa Mondială de la Changwon (Coreea de Sud) al Roxanei Sidi, un loc nouă la Cupa Mondială de la Baku, la puşcă 10 m aer comprimat, locul 11 la Europenele de glonţ de la Wroclaw (puşcă 50 m trei poziţii), care i-a adus şi calificarea la Jocurile Europene. În proba de talere, confirmare a rezultatelor de anul trecut când fraţii (Raveca şi Etienne) Islai, în proba de skeet, au obţinut o medalie de bronz la Europene şi o medalie de argint la Campionatul Mondial, iar Raveca un loc 4 la individual la Campionatul Mondial de juniori, în acest an a venit o medalie de bronz, de data asta la individual, prin Raveca Islai, dătătoare de speranţe pentru viitor. Şi să nu uit medalia de bronz a lui Francesco Ţigănescu la Campionatele Europene, o medalie care n-a mai fost câştigată de foarte mult timp în proba asta de trap. Este un sportiv de viitor foarte serios şi sperăm să fie în continuare susţinut. Este în lotul olimpic, practic acum a progresat din lotul olimpic de juniori în lotul olimpic de tineret şi sper că va avea tot ce are nevoie pentru pregătire împreună cu ceilalţi sportivi şi pe lângă ei sunt foarte mulţi.''

Foto: (c) IOAN WEISL/AGERPRES FOTO

După un start excelent de sezon, în care Laura Ilie a fost prima la Grand Prix-ul de la Jakarta, locul 2 la Granada (Spania), locul 4 la Osijek (Croaţia), locul 4 în Cupa Mondială din Brazilia şi locul trei în Grand Prix-ul de la Baku (Azerbaidjan), sportiva de la CS Dinamo nu a reuşit să intre în finala Mondialelor din Egipt la puşcă 10 m aer comprimat, unde a ocupat locul 56, iar Roxana Sidi nu a prins nici ea finala, dar s-a clasat a 24-a. În proba de glonţ, la 50 m puşcă trei poziţii, Sidi a fost doar a 48-a.



''S-a întâmplat că noi suntem oameni, nu suntem roboţi şi din când în când există momente în viaţa fiecărui sportiv în care apar dereglaje din astea care nu sunt dorite, dar ele apar. Nu poţi să le controlezi, se întâmplă mai ales într-un sport în care foloseşti psihicul 100%. Câteodată se întâmplă în viaţa fiecărui sportiv, oricât de mare ar fi el. Pentru că dacă am fi nişte roboţi, numai să fim băgaţi în priză, şi atunci s-ar mai întâmpla, pierderi de tensiune, câte un scurtcircuit... Deci eu zic că rezultatele ei per ansamblu oricum sunt mult mai grăitoare decât un accident de genul acesta. Deocamdată Laura Ilie este cea mai reprezentativă sportivă, este sportiva numărul 1 a federaţiei şi ea a confirmat până acum că poate'', a explicat Lucia Mihalache eşecul de la Cairo al triplei campioane europene.

Sursa foto: Federatia Romana de Tir Sportiv/Facebook

Războiul din Ucraina a scumpit şi materialele necesare Federaţiei Române de Tir Sportiv, iar bugetul nu a reuşit să acopere valul de scumpiri



''Tirul este un un sport mai deosebit, adică face parte din categoria sporturilor care folosesc consumabile. În momentul în care ai apăsat pe trăgaci şi a plecat alica, a plecat cartuşul, s-a rupt ţinta de carton, s-a spart talerul, deci noi nu avem de unde să le mai recuperăm şi anul acesta fiind şi bugetul destul de mic, noi am trecut acest an cam cu o treime din materialele de care aveam nevoie. Toate s-au scumpit, preţurile au explodat, inclusiv la materiale, mai ales la cartuşe, din cauza războiului şi, eu ştiu, a situaţiei mondiale. Nu am mai putut face faţă preţurilor'', a adăugat preşedintele FRTS.



Pentru 2023, obiectivul principal este obţinerea unor calificări la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, cu prilejul Campionatelor Europene şi Campionatelor Mondiale.

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

''Deci noi ne dorim calificare şi în rest orice medalie posibilă este binevenită. Sper să avem un buget adecvat, sper să avem bani să cumpărăm materiale. Astea sunt cele mai importante şi să participăm la toate competiţiile de obiectiv, că dacă nu ai bani, participi doar la Europene şi la Mondiale, când ceilalţi participă la toate competiţiile. Noi, anul ăsta am avut noroc şi cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, căruia îi mulţumim că ne-a ajutat cu majoritatea concursurilor de Cupă Mondială la care am participat şi aceste Grand Prix-uri care au apărut inopinat, cu 2 săptămâni înainte de Anul Nou şi suntem siguri că ne vor ajuta în continuare. Pentru JO, la Campionatele Europene se dau două locuri la fiecare probă, iar la Campionatele Mondiale câte patru locuri. În rest, Grand Prix-urile şi concursurile de Cupă Mondială oferă puncte pentru ranking şi va mai fi un turneu european în 2024 în care se vor acorda câte două locuri cotă la fiecare probă. Anul acesta au fost Campionatele Europene de glonţ, la care s-au dat locuri cotă, iar Roxana Sidi a intrat în finală şi a obţinut calificarea la Jocurile Europene din Polonia, unde şi acolo se dă un loc cotă la fiecare probă. La Europenele din martie 2023 se vor acorda două locuri cotă la aer comprimat, iar Laura şi Roxana vor trage pentru aceste locuri cotă, care vor răsplăti pe primii doi clasaţi în fiecare probă. Vrem să realizăm ceea ce ne propunem şi ne dorim calificare şi medalie la Jocurile Olimpice. Timpul e scurt, dar e scurt pentru toată lumea şi acum să vedem fiecare cum gestionează mai bine timpul rămas până la data de 9 iunie 2024 când practic se încheie calificarea pentru Jocurile de la Paris'', a spus Lucia Mihalache, participantă la JO 2008 şi JO 2012 în proba de talere (skeet).



În privinţa performerilor de la tir din acest an, Mihalache i-a indicat pe Laura Ilie, Roxana Sidi, Raveca Islai şi Francesco Ţigănescu drept cei mai buni sportivi, iar pe plan naţional dintre barca de dublu vâsle fete (Radiş/Bodnar), David Popovici (înot) şi Cătălin Chirilă (canoe) ''nu aş putea face o departajare, nu aş vrea să neîndreptăţesc pe nimeni''.



Sportiva română Raveca Islai (CSA Steaua Bucureşti) a cucerit medalia de bronz în proba de skeet a junioarelor, la Campionatele Mondiale de talere de la Osijek (Croaţia).

Sursa foto: Raveca Islai/Instagram

Francesco-Alessandro Ţigănescu (CS Olimpia) a obţinut medalia de bronz în proba de trap, la Campionatele Europene de talere pentru juniori de la Larnaca (Cipru).



În clasamentul mondial ISSF, Laura Ilie ocupă locul 4 cu 3.780 puncte, Roxana Sidi - locul 14 (2.702) la puşcă 10 m aer comprimat respectiv locul 35, la puşcă 50 m trei poziţii (1.670 p).



La Mondialele de la Cairo, Roxana Sidi a ocupat locul 24 (628 puncte), Laura Ilie - locul 56 (625,3 puncte) la 10 m puşcă aer comprimat; Roxana Sidi a fost a 48-a (578), la puşcă 50 m trei poziţii.