Lucian Buzdugan, directorul general al Agricost: 'Proteina vegetală este un produs cu mare cerinţă pe piaţă europeană,iar lucerna este regina furajelor'

Proteina vegetală este şi va rămâne un produs cu mare cerinţă pe piaţă europeană şi mondială, iar lucerna este regina furajelor, pentru că are un grad înalt de profitabilitate, a declarat, marţi, Lucian Buzdugan, directorul general al Agricost, la o conferinţă pe teme agricole, potrivit Agerpres.

"Lucerna este regina furajelor. Este o plantă ameliorativă pentru sol, rezistă la secetă, explorează uşor zona freatică, ceea ce pentru Lunca Dunării este formidabil. Lucerna rezistă la boli şi dăunători, pentru că de 5 ori pe an se taie şi orice influenţe negative pot fi uşor eliminate şi tocmai de aceea necesită o chimizare redusă, rezistă la accidente climatice, se conservă timp îndelungat, iar România are cele mai bune condiţii, mai ales în sudul ţării. Nu este zonă în România în care lucerna să nu poată fi cultivată", a spus Buzdugan.

Acesta a precizat că la această dată există o cerere mare pe piaţa externă, un debuşeu de proteină, iar România ar putea asigura aceste cantităţi.

"Proteina vegetală este şi va rămâne un produs cu mare cerinţă pe piaţă europeană şi mondială (...) Am putea asigura pentru piaţa UE un milion de tone, China are nevoie de 3 milioane tone, iar piaţa ţărilor arabe de încă un milion de tone, iar acestea sunt cifre minime, plus 2 milioane cât ar trebui consumat în România la o zootehnie normală, ne-ar trebui 7 milioane de tone. Dacă am realiza numai 10 tone la hectar ar trebui să cultivăm 700.000 de hectare din cele 9,5 milioane sau la o producţie de 15 tone la hectare, pe care noi le realizăm, chiar mai mare, ar trebui să cultivăm jumătate de milion de hectar. Ar fi extraordinar pentru solurile româneşti", a precizat şeful Agricost.

Potrivit sursei citate, din punct de vedere al profitabilităţii, la 7 tone de grâu la hectar şi o vânzare cu 160 de euro pe tonă, profitul la cultura grâului este de 200 de euro pe hectar, în timp ce la 17 tone de fân la hectar cu un preţ de vânzare de 200 de euro pe tonă, profitul este de 500 de euro pe hectar, "ceea ce asigura un grad înalt de profitabilitate".

"Dacă ar fi să ne întoarcem în timp cred că nu există gospodărie în România care să nu aibă cultivată o suprafaţă cu lucernă, lucerna fiind furajul universal. Ea se dădea şi la păsări şi la porci şi la rumegătoare care apreciau asta. Era plăcinta, desertul...Sistemul actual intensiv solicită furaje care să înglobeze în ele suficientă proteină care să asigure perfomanţa în producţiile obţinute. Deci, dintotdeauna lucerna a fost cultivată în această ţară de către fiecare cetăţean care avea un petic de pământ. O bucăţică din el era cultivat cu lucernă. Ar trebui să revenim la această cultură. Acesta este şi mesajul meu - pentru ca acest motor al agriculturii să fie puternic, unul din pistoane ar trebui să reprezinte producţia agricolă, pe lângă producţia de cereale, viticultură, pomicultură, legumicultură şi producţia de furaje poate reprezenta o soluţie pentru animalele crescute în România sau pentru cele din afară. De dorit ar fi să consumăm 2 milioane în România şi atunci zootehnia noastră ar fi mult sus şi vom avea valoare adăugată", a adăugat Buzdugan.

Agricost investeşte pentru 100 de milioane de euro în următorii ani în producţia de lucernă, iar până în 2022 îşi propune să cultive peste 12.000 de hectare cu lucernă şi să deţină cinci fabrici de uscare a culturii.

"În anul 2020 vrem să avem 2 fabrici, una este pusă deja în funcţiune şi o suprafaţă de 5.000 de hectare, în anul 2021 vom ajunge la 10.000 de ha cu 4 astfel de fabrici, iar în 2022 cu 5 astfel de fabrici. Investiţia totală va fi de 100 de milioane de euro", a spus Buzdugan.

Agricost deţine şi administrează cea mai mare exploataţie agricolă din Europa, situată în Insula Mare a Brăilei din România, amplasată la o distanţă de 160 km faţă de Bucureşti şi 130 km faţă de Portul Constanţa. Exploataţia din Insula Mare a Brăilei este gestionată prin intermediul a 29 de ferme vegetale, interconectate, care alcătuiesc o zonă agricolă compactă cu o suprafaţă de 56.000 de hectare de teren agricol fertil, cu liber acces la Dunăre. Exploataţia agricolă produce anual peste 500.000 de tone de cereale, constând în diverse culturi de toamnă şi vară, precum: grâu, orz, soia, floarea-soarelui şi porumb.

Anul trecut, SC Agricost a fost preluată de compania Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite, companie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi comercializării cu amănuntul a florilor şi plantelor naturale, a materialului săditor pentru plante şi pomi, a îngrăşămintelor naturale şi a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole etc. Al Dahra, lider multinaţional în agribusiness, specializat în cultivarea, producţia şi comercializarea hranei pentru animale şi a mărfurilor alimentare de bază precum şi în gestionarea întregului lanţ de aprovizionare, derulează operaţiuni în peste 20 de state, deservind mai mult de 40 de pieţe, cu o poziţie de lider în Asia şi Orientul Mijlociu. La nivel de grup sunt exploatate peste 141.000 de hectare de teren agricol, 800 de pivoţi pentru irigaţii şi o flotă care cuprinde peste 900 de utilaje agricole. De asemenea, compania operează aproximativ două milioane de tone de marfă şi transportă 175.000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit), pe an.

Lucian Buzdugan a participat marţi la conferinţa " ZF Agribusiness'19: Cum poate agricultura să devină motorul principal al economiei?", eveniment organizat de Ziarul Financiar.