Lucian Mîndruță anunță un posibil război în Europa: 'Norii sunt de furtună'

Jurnalistul Lucian Mîndruță susține că Europa se îndreaptă spre un nou potențial război. El aduce mai multe argumente pentru a susține o asemenea ipoteză, inclusiv criza energetică și dependența de Rusia.

„Nu ca vreau sa va sperii, dar ce se intampla in ultima vreme arata ca Europa se indreapta potential spre un nou razboi.

Limitat sau nu, vom vedea. Pasii sunt insa facuti de cel putin jumatate de deceniu. Pasii, cat am vazut eu, arata asa:

1. Subminarea increderii lumii occidentale in ea insasi. Nu va mai detaliez mecanismele, sunt trolii, miscarile extremiste si separatiste, liderii autoritari incurajati in tari din est (vezi Ungaria) sau ruperi artificiale, cum a fost Brexitul...

2. Pregatirea Rusiei pentru razboi, de la autonomizarea internetului (tara e acum independenta de serverele globale) si pana la lichidarea completa a opozitiei, plus inzestrarea accelerata a armatei.

3. Incurajarea dependentei Europei de gaz, o arma mai puternica decat multe armate. In principal asta s-a facut inclusiv prin sustinerea subterana a unor miscari anti-energie nucleara, lichidata acum in Germania, si care au facut-o complet dependenta de rusi.

4. Dezvoltarea de catre Rusia de arme antisatelit, capabile sa anuleze pe termen scurt abilitatea Vestului de a vedea teatrul de razboi. Dezvoltarea de capabilitati de distrugere rapida (cu submarine) a cablurilor de comunicatii transatlantice.

5. Implantarea de lideri cu potential de intoarcere a armelor (cred ca asta e scenariul in Ucraina, de exemplu) in pozitii cheie, cu scopul subrezirii aliantelor si increderii intre state.

6. Relativizarea protectiei NATO, provenita in primul rand din incurajarea tendintelor nationaliste din Europa. Mai este Articolul 5 in vigoare, de facto? Eu ma indoiesc ca, de exemplu, toate tarile din Estul Europei vor face front comun impotriva Rusiei in cazul agresiunii la adresa uneia dintre ele, sau ca Germania ori Franta chiar vor lupta pentru Letonia sau Lituania.

Una peste alta, traim vremuri tulburi si nimic nu e exclus. Inclusiv tradarea.

Iar noi, imi pare rau ca trebuie sa va dau vestea, suntem inconjurati de aliatii (pe fata sau din umbra) ai potentialului adversar. Da, adica la vest, la sud-vest si la sud: ne putem baza oare pe actuali "prieteni" care fie sunt pro-rusi, fie legati de o adanca solidaritate slavica, fie de interese mai recente, inclusiv teritoriale?

Am scris cu inima grea povestea asta.

N-am surse de intelligence pentru ea, doar ce citesc si inteleg. Si mi-e teama pentru copiii mei, si pentru ai vostri...

Mai ales ca nu avem, in acest moment critic, lideri alaturi de care tara sa se simta aparata sau macar solidara.

Chiar are nevoie de mult noroc Romania in anii care vin.

Norii sunt de furtuna", a spus Mîndruță, pe pagina sa de Facebook.

Context

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia cu privire la orice nouă "acţiune agresivă" la frontiera cu Ucraina, unde în ultimele zile au fost observate mişcări "importante şi neobişnuite" de trupe ruseşti, relatează AFP şi Reuters, informează Agerpres.

De asemenea, o altă criză e cea de la granița Poloniei cu Belarusul. Polonia va începe în decembrie construirea unui gard permanent de-a lungul graniţei cu Belarus, unde se află numeroşi migranţi, lucrările urmând a fi finalizate în primul semestru al anului 2022, a anunţat luni ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski, potrivit unui comunicat, relatează dpa şi AFP.