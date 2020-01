Ludovic Orban avertizează ANAF: România are cel mai mic procent de colectare din UE raportat la PIB

Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV că una din explicatiile pentru care Romania are o problema la ANAF cu colectarea taxelor si impozitelor este ca informatizarea nu s-a facut desi firmele au fost obligate sa-si schimbe casele de marcat.

„Avem cel mai mic procent de colectare din UE raportat la PIB. Daca am fi avut un ANAF informatizat... Va dau un exemplu Ministerul Finantelor a obligat firmele sa-si cumpere case de marcat fiscale cu transmisie electronica de date, decizie luata in interesul ANAF de a avea o mai buna colectare. Dar (cei de la ANAF) nu au luat in schimb serverele de doi ani si ceva, daca va imaginati”, a zis premierul.

