Ludovic Orban e în culmea DISPERĂRII și anunță noi epurări în PNL: 'Ce ați vrea să fac? Să pun mâna pe pușcă?'

Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține că în lupta cu Partidul Social Democrat încearcă toate metodele. De asemenea, el anunță faptul că cei care visează încă la USL „o să plece mai devreme sau mai târziu”, din PNL.

„PNL e în război total cu PSD. Ce ați vrea să fac? Să pun mâna pe pușcă? Am fost la proteste, am făcut plângeri, am făcut tot ce am putut... Facem tot ce se poate din punct de vedere legal. PNL este în război total cu PSD. Dacă mai e câte unul care visează la vremuri frumoase o să plece mai devreme sau mai târziu”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, în direct la postul de televiziune Realitatea TV.

Orban a mai susținut că în maxim șase luni guvernul actual al PSD va cădea din cauza erodării majorității parlamentare.

„Nu garantez că putem scăpa de PSD până de Crăciun, dar eu cred că în maxim 6 luni de zile se va eroda atât de tare majoritatea parlamentară actuală... oricât de mult în mod artificial ar fi susținuți de o parte din Alde sau Udmr, mai devreme sau mai târziu acest guvern va cădea”, a mai precizat Ludovic Orban.