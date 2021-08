Ludovic Orban își depune candidatura la șefia PNL

Preşedintele PNL Ludovic Orban îşi depune candidatura pentru un nou mandat la şefia partidului joi, la ora 18.00. El a precizat că iniţial a intenţionat să facă acest lucru miercuri, însă premierul Florin Cîţu l-a anunţat că doreşte el să îşi lanseze candidatura în acea zi.

Ludovic Orban a fost întrebat miercuri când îşi va depune candidatura pentru preşedinţia PNL.

„Joi, la ora 18.00. Am avut o înţelegere cu premierul Cîţu, în prima fază am vrut să o depun miercuri, la ora 18, premierul mi-a spus că şi el intenţionează să depună miercuri, la ora 18, din cauza asta eu am amânat joi, la ora 18. Voi prezenta moţiunea joi”, a declarat Ludovic Orban.

El nu a precizat care este titlul moţiunii cu care va candida la şefia partidului.

Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri seară că moţiunea cu care se va prezenta la Congresul PNL din 25 septembrie se va numi „România Liberală” şi că lucrează la ultimele detalii ale acesteia. Acesta îşi va depune candidatura la sfârşitul acestei săptămâni.