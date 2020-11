Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că mall-urile nu reprezintă pericol de răspândire a coronavirusului.

Întrebat dacă pe lista măsurilor pe care le are în vedere în limitare infectărilor cu COVID-19 se numără și închiderea mall-urilor, Orban a răspuns: „Nu sunt un pericol, si angajatii si clientii poarta masca. Nu am luat in calcul inchiderea lor”.

