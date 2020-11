Ludovic Orban: 'Se va face o evaluare privind sporurile în Sănătate, să găsim o soluţie înţeleaptă care să răsplătească echilibrat eforturile'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că se va face o evaluare a modului în care se acordă personalului medical sporul de luptă împotriva COVID-19 şi se va găsi o soluţie ca toţi cei implicaţi să fie răsplătiţi în mod echilibrat.

Orban a spus că le-a transmis reprezentanţilor Federaţiei "Solidaritatea Sanitară", care au protestat, că nu doreşte reducerea sporurilor, ci să existe o corectitudine în acordarea acestora, potrivit agerpres.ro.

"Mărturisesc că nu am ştiut de protest. Am aflat cu o zi înainte, când am vorbit cu domnul preşedinte Hossu, mi-a spus de acest protest. (...) Am reuşit să găsesc timp şi i-am invitat pe reprezentanţii 'Solidarităţii Sanitare' şi le-am explicat că noi nu vrem să reducem nimic. Noi vrem să existe o corectitudine în ceea ce priveşte sporurile, sporul pentru COVID care este între 55 şi 85% astăzi. De asemenea, am avut discuţii şi cu sindicatul din ambulanţe unde am discutat de ambulanţe şi UPU pentru aplicarea sporului acela care a fost prevăzut în Legea 56 până în august, să căutăm o soluţie de acordarea unui spor şi ne-am înţeles pe 25%", a afirmat Orban.

El a spus că există un proiect de act normativ, care va fi supus dezbaterii publice.

"Şi până la urmă vom lua o decizie care să fie corectă, care să permită recompensarea tuturor celor care sunt în luptă cu COVID indiferent că sunt în spitale, în ambulanţe, în unităţi de primire urgenţă", a adăugat premierul.

Întrebat dacă se discută ca sporurile să nu fie plafonate, Orban a spus că se va face o evaluare serioasă să fie răsplătite în mod echilibrat eforturile făcute de personalul medical.

"A fost discuţia iniţial să fie un spor fix astfel încât să nu mai existe diferenţieri, pentru că realitatea este că unii au acordat un spor maxim, nu totdeauna justificat, a depins... mai ales la spitalele aflate în subordinea unor autorităţi locale. Plus au existat spitale de primă linie unde nu s-au acordat sporurile la nivelul maxim, s-au acordat la nivel minim, există situaţii unde nu s-au acordat nici măcar minimum, invocându-se lipsa de resurse. Am vorbit cu ministrul Tătaru şi domnul secretar de stat Garofil şi vor face o evaluare foarte serioasă a modului în care se acordă aceste sporuri, astfel încât să găsim o soluţie înţeleaptă care să răsplătească în mod echilibrat eforturile pe care le fac toţi cei care sunt implicaţi în bătălia anti-COVID", a mai spus Orban.

Aproximativ 100 de membri de sindicat ai Federaţiei "Solidaritatea Sanitară" au participat, joi, la un miting în Piaţa Victoriei, solicitând Guvernului creşterea măsurilor de siguranţă pentru personalul sanitar şi respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaţilor din sistemul medical.