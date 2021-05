Luis Lazarus descrie o situație HALUCINANTĂ: eu stau cu poliția la ușă

Luis Lazarus a explicat că a făcut mai multe teste pentru Covid-19 și dintre acestea doar unul a ieșit pozitiv. Totuși, acesta este obligat să stea în carantină la domiciliu, iar poliția îl verifică pentru a vedea dacă este acasă.

”Eu am primit un rezultat negativ și la două ore a venit mesaj că am test pozitiv (...) Am făcut mai multe teste, nici nu știu câte am făcut, dar numai acela a avut rezultat pozitiv și eu acum stau cu poliția la ușă, vin zi de zi să mă verifice dacă sunt acasă. E normal așa ceva? Dar să te întreb ceva: dacă eu mai fac 10 teste și doar unul iese pozitiv, eu ce fac?”, a spus Luis Lazarus, la România TV.

Lazarus a precizat că a fost în spital pentru că medicii i-au recomandat să facă o serie de analize, după ce a acuzat o stare de rău mai multe zile.