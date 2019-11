Madonna a fost dată în judecată de un bărbat care a reclamat ora de începere a concertului acesteia

Un bărbat a dat-o în judecată pe Madonna reclamând ora de începere a concertului susținut de aceasta, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc pentru cântăreața americană în playlist-ul său, potrivit Mediafax.

”Trebuie să înțelegeți ceva” a spus Madonna în timpul concertului pe care l-a susținut la Las Vegas concert. Se urcase pe pian și își lăsa picioarele să se legene. "O regină nu e niciodată în întârziere", a spus vedeta fanilor care au aclamat-o.

Cu toate acestea, un fan din Florida o cheamă pe cântăreață în fața instanței pentru că a întârziat ora de începere a concertului. Bărbatul, pe nume Nate Hollander reclamă faptul că ora 22.30 este mult prea târziu pentru debutul recitalului promis de divă. Hollander a înaintat plângerea unui tribunal din ținutul Miami-Dade, reclamând deopotrivă Live Nation și pe Madonna. Reclamantul susține că schimbarea orei de început a concertului pentru spectacolele susținute de artistă în turneul Madame X se face încălcând prevederile contractului între cântăreață și cei care plătesc bilete.

Citește și: Netflix nu va mai fi acceptat pe unele modele de televizoare smart mai vechi

Hollander a cumpărat bilete pentru spectacolul programat de Madonna pe 17 decembrie, la Fillmore Miami Beach. În august, când Hollander a achiziționat biletele, concertul era anunțat pentru ora 20.30. Dar pe 23 octombrie Madonna și Live Nation au schimbat ora de început a recitalului cu 22.30.

Reclamantul arată că pentru cei aflați în situația sa, cumpărând bilete dar neacceptând să meargă la concert atât de târziu, nu sunt se dau banii înapoi.

Americanul arată că nici revânzarea biletelor nu îi compensează pierderea pentru că schimbarea orei a ”scăzut extrem de mult valoarea” biletelor.

Hollander a dat 1.024,95 dolari pe trei bilete la concertul vedetei.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei a fost lansat în iunie 2019 și este promovat printr-un turneu internațional, primul, după trei ani de pauză.