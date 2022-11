Maia Sandu solicită sprijin financiar pentru Republica Moldova, din partea partenerilor occidentali, în vederea ajutorării Ucrainei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită sprijin de la instituțiile europene pentru a face față provocărilor cu care se confruntă statul în această perioadă complicată. Într-o adresare pe canalul său de Twitter, șeful statului menționează că autoritățile de la Chișinău și-au unit forțele cu UE pentru a asigura buna funcționare a Căilor Solidarității cu scopul de a ajuta Ucraina, conform deschide.md.

În acest sens, R.Moldova se angajează să asigure funcționarea rutelor alternative de transport pentru a proteja securitatea alimentară globală, a susține economiile și a hrăni oamenii.

„Pentru a asigura buna funcționare a Căilor Solidarității este nevoie de mai mult sprijin. Moldova va continua să-și facă misiunea – pentru lume, pentru prietenii ei, pentru vecinii săi și pentru ceea ce este corect. Vrem să deschidem mai multe puncte de trecere a frontierei, să construim mai multe poduri cu Ucraina și România, modernizarea Portului de la Giurgiulești și a Căilor Ferate, pentru aceasta sunt necesare investiții străine și suport”, a declarat ea.

În acest sens, precizează Sandu, pentru a asigura un tranzit mai rapid, Chișinăul are nevoie de adaptarea căilor ferate la standardele europene.

„Avem nevoie de ajutor și de investiții străine pentru proiecte de infrastructură atât de mari”, a adăugat președintele.

In solidarity with #Ukraine, we have joined forces with the EU???????? to ensure the proper functioning of #SolidarityLanes.



We commit to securing the work of alternative routes for transportation to protect global food security, sustain economies & nourish people. pic.twitter.com/vLR6oLUWK1