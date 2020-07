Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi: Cred că am făcut un meci foarte bun, dar din păcate nu am reuşit victoria

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, că echipa sa a făcut un meci foarte bun cu FC Voluntari, însă a subliniat că şi ilfovenii se află într-un moment bun.

"Cred că am făcut un meci foarte bun, am dominat, mai ales în partea a doua, dar din păcate nu am reuşit victoria. Îmi place să câştig şi când începe meciul sunt conectat 100 la sută. Meciul a fost echilibrat, ei sunt într-un moment bun", a declarat Hagi la Digisport.

Citește și: Alexandru Rafila a reacționat după decizia CCR: Cred că trebuie să ne concentrăm puțin să învățăm, să educăm oamenii, să insistăm asupra măsurilor preventive pe care trebuie să le luăm

Formaţia FC Voluntari a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Viitorul, în etapa a opta a play-out-ului Ligii I.