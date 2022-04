Manchester United a desemnat arhitecţii care vor moderniza stadionul Old Trafford

Firma de arhiectură Populous şi firma de consultanţă Legends International vor fi responsabile cu realizarea unui "facelift" al legendarului stadion al lui United, inaugurat în urmă cu 112 ani, care implică şi o creştere a capacităţii acestuia, în prezent de 74.000 de locuri.Cele două companii au lucrat la construcţia noului stadion al clubului Tottenham din nordul Londrei, cu o capacitate de 63.000 de locuri, care şi-a deschis porţile în 2019."Lucrările vor începe imediat, pentru a veni cu opţiuni (de amenajare) pentru Old Trafford, în scopul de a îmbunătăţi semnificativ experienţa spectatorilor. Fanii vor fi în centrul procesului. Luna aceasta va avea loc o întâlnire între firma de consultanţă şi grupurile de suporteri", se arată într-un comunicat dat publicităţii de Manchester United.Trei tribune ale "Teatrului viselor", cum este supranumit stadionul Old Trafford, au fost mărite în ultimii 30 de ani, dar latura de sud a rămas aşa cum era din cauza apropierii de o linie de cale ferată.Clubul are în vedere, de asemenea, o extindere a centrului său de antrenament, pentru face din acesta o instalaţie de ultimă generaţie.