Marcel Ciolacu dă soluția pentru situația de la Sectorul 1: Așa s-ar încheia toată telenovela

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că situația de la Sectorul 1 poate fi rezolvată foarte ușor prin renumărarea voturilor. Ciolacu consideră că în acest fel lucrurile ar fi clare și toată problema s-ar încheia în maxim 12 ore.

”Dacă am trăi într-o țară normală și am dori să respectăm voturile oamenilor din Sectorul 1 ar trebui renumărate voturile și s-ar încheia toată această telenovelă. În Sectorul 1 este kilomentrul zero al României și nu se poate așa ceva. Am văzut și cu imaginile, nu este adevărat ce se spune. Președintele BES nu poate deschide acei saci de capul lui, este nevoie de o decizie oficială în acest sens.

În ceea ce privește Sectorul 1, vom merge mai departe, am depus plângere penală la Parchetul General și mai avem o plângere pentru renumărarea voturilor. Există instanțe, nu s-a dat OUG pentru desființarea tribunalelor (...) Orice om de bun simț ar lua decizia de renumărare a voturilor pentru a încheia această telenovelă.

Nu vedeți ce paradigmă: președintele României iese și spune că există hoție, că unii de la PSD vor fi pedepsiți. Avem imaginile cu cei de la USR, cei de la PSD cer renumărarea voturilor, dar președintele iese și acuză tot PSD-ul. Ăsta este rolul președintelui: să iasă public și să acuze PSD-ul, a rostit de 17 ori PSD, care este partidul de opoziție”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.