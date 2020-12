Marcel Ciolacu, după ce Dan Tudorache și-a preluat mandatul de parlamentar: voi avea o discuție

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea că Daniel Tudorache nu va face parte din Parlament, în lumina dosarului de la DNA, dar Tudorache și-a preluat mandatul de parlamentar. Ciolacu a spus că va avea o discuție cu Daniel Tudorache, iar dacă acesta își menține decizia de a merge în Parlament, atunci PSD va lua o decizie politică.

”Noi am luat o decizie politică: nu candidează pentru o funcție de parlamentar nicio persoană trimisă în judecată. În cazul domnului Tudorache, imediat după ce a început ancheta DNA, am luat decizia de a se autosuspenda de la șefia PSD Sector 1. Mandatul domnului Tudorache nu îl dă Marcel Ciolacu. Mâine dimineață voi avea o discuție cu domnul Tudorache pentru a vedea dacă continuă demersul de a veni în Parlament și ulterior vom lua o decizie politică. Eu am promis faptul că nicio persoană trimisă în judecată nu va fi pe listele PSD și nu mi-am încălcat nicio promisiune”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.