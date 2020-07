Marcel Ciolacu l-a ironizat la scenă deschisă pe Eugen Teodorovici / VIDEO

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat, miercuri, într-o conferință de presă, pe senatorul Eugen Teodorovici, contracandidatul său la șefia formațiunii.

După ce și-a anunțat candidatura la șefia PSD, Teodorovici a spus că este nevoie de un calendar pentru organizarea Congresului, dar și de depunerea cât mai rapidă a unei moțiuni de cenzură care să dărâme Guvernul.

Întrebat despre faptul că sunt voci în PSD care vor moțiune de cenzură mai repede, Ciolacu a zis luni în conferința de presă de la finalul CEX: „Sa o depuna. Cine-i tine?....Sunt mai grabiti”.

„Depunerea moţiunii de cenzură ţine de mai mulţi factori. În primul rând să treacă. Eu am spus că în momentul când vom depune moţiunea, ea trece 100%. Momentul e o decizie politică. În acest moment PSD are 204 voturi. Ca să treacă trebuiesc 223”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat la finalul CEx al PSD de luni când va fi depusă moţiunea de cenzură. El a precizat că are deja textul moţiunii care i-a fost înaintat de către senatorul PSD Şerban Nicolae.

Despre un calendar accelarat pentru Congres, cealalaltă solicitare a lui Teodorovici, Ciolacu a replicat cu o ironie. „Haideti sa terminam cu carantina, cred ca e mai importanta. O sa ii facem un calendar rapid si lui Teodorovici pentru Congres”, a zis liderul interimar PSD.

El a indicat ca se va tine Congresul PSD „cand o sa fie o prioritate pentru romani si pentru partid”.

„Ma bucur ca dl Teodorovici este contracandidatul meu”, a mai spus Ciolacu.

