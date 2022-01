Marcel Ciolacu NU SUSȚINE măsura TVA ZERO la alimente: În alte țări nu s-a făcut așa

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre intenţia de a introduce TVA zero la alimente, în contextul creşterilor de preţuri, că alte ţări europene au luat alte măsuri, şi anume au plafonal preţurile la alimentele de bază, ceea ce este mult mai bine, el menţionând că deja TVA-ul în România este scăzut la alimente.

”O să se discute, nu cred că o să ajute TVA zero la alimente. Deja avem un TVA redus la alimente, am văzut alte ţări europene că au luat alte măsuri, au plafonal preţurile la alimentele de bază, se pare că este mult mai bine”, a spus preşedintele PSD, la sediul partidului, scrie News.ro.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu afirma, recent, referitor la solicitarea PSD privind TVA zero, că Ministerul de Finanţe trebuie să ne spună dacă se poate în Uniunea Europeană TVA zero. ”Ştiu că se discută o directivă la nivelul miniştrilor de Finanţe ai Uniunii Europene prin care ar putea exista în viitor TVA zero pentru alimente. Ministrul de Finanţe care este mult mai updatat la nivelul miniştrilor de Finanţe ai statelor membre ale Uniunii Europene ar trebui să ne spună dacă se poate acest lucru sau nu se poate acest lucru. Eu sunt de acord cu orice schemă care ajută oamenii, din punctul nostru, al Ministerului Energiei", spunea Popescu.