Video - Marcel Ciolacu a izbucnit după protestul de la Finanțe: Un singur lucru a greșit domnul Boloș

Premierul Marcel Ciolacu a comentat protestul angajaților de la Finanțe publice. Premierul spune că ministrul Finanțelor e un om de bună-credință și că angajații din subordinea lui trebuie să accepte măsurile de reducere a deficitului bugetar.

Văd că domnul ministru a mers bărbătește și a vorbit cu ei. De la Guvern am mers acasă, am făcut și eu un duș. Am avut apă caldă, cu rușine vă spun, față de cei 100.000 de bucureșteni care nu au. A luat cineva apărarea lui Marcel Boloș? Îl apăr eu. Domnul Boloș e de bună-credință. E priceput, are și frică de Dumezeu, dar are și defecte. Nu are acea calitate de a comunica cu oamenii. Un singur lucru a greșit. Nu poți să le faci pe toate singur. Puterea trebuie să o împarți. Eu repet, nu taie nimeni niciun salariu. Eu ce mă aștept de la angajații de la Finanțe e să fie alături de domnul ministru în acest demers pe care trebuie să îl pornim, să pornim digitalizarea ANAF, a spus Ciolacu.