Marcel Vela le răspunde dur 'specialiștilor' care comentează Ordonanța Militară 3: Noi avem treabă aici la minister, nu să dăm replici specialistilor de la TV

Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a declarat miercuri deranjat, intr-o interventie la Digi24, de „specialistii” care spun ca trebuia ales alt interval orar pentru iesirea din casa a persoanelor cu varsta de peste 65 de ani.

„Am vazut ca tot felul de specialisti si atotstiutori, spun (in spatiul public, n.red.) ca e o greseala ca am stabilit intervalul orar la pranz si ca trebuia, citez din parerile profesioniste, ca trebuia sa circula batranii la cumparaturi intre 7 si 9 pentru ca sunt magazinele curate si igienizate. Va spun un lucru, noi cand luam o decizie ne consultam cu specialistii si am stabilit acest interval orar pentru a proteja batranii si pe ceilalti cetateni care exact in intervalul 7-9 sunt in trafic in Bucuresti, merg la serviciu, isi cumpara unele produse. Asadar, fac apel la intelegere, analiza si consultare profesionista cu cei care se pricep. Noi avem treaba aici la minister, nu sa dam replici specialistilor de la TV. E perioada in care o grupa de varsta are cea mai mare capacitate de a se deplasa fara a interactiona cu alti cetateni”, a zis Vela.

Ordonanta Militara 3/2020 prevede:

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.