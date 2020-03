Marcel Vela S-a LĂUDAT cu măsurile luate și a anunțat că lupta cu epidemia de coronavirus va fi câştigată

Restricții importante introduse de autorități, printr-o ordonanță militară. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, şi-a exprimat convingerea că lupta cu epidemia de coronavirus va fi câştigată, el mulţumind pentru eforturile depuse tuturor celor care îşi îndeplinesc misiunile în această perioadă.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care faceţi eforturi pentru a vă îndeplini misiunile de o importanţă deosebită pe care le aveţi în această perioadă şi să vă spun că sunt sigur că avem toţi puterea de a continua această luptă până când o vom câştiga", a afirmat ministrul Vela, într-o declaraţie de presă susţinută sâmbătă seara la sediul MAI, conform Agerpres.

Citește și: Raed Arafat ATENȚIONEAZĂ românii care se plimbă nestingheriți pe străzi: Virusul nu se vede, nu se simte și nu are gust ca să-l evitați

El a amintit o serie de măsuri care au fost luate până la acest moment.

"Am emis mai multe ordine: Ordinul privind operaţionalizarea poliţiei locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne. Am lucrat împreună cu ceilalţi colegi din Guvern pentru Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea şi modificarea Codului Penal. Am emis Ordinul pentru aprobarea procedurii de încadrare pentru o perioadă de şase luni în posturile vacante din Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, am emis Ordinul pentru stabilirea măsurilor organizatorice pentru impunerea respectării regulilor de carantinare şi izolare. Un ordin foarte important este Ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne şi al Procurorului General al României privind stabilirea unor măsuri de natură organizatorică referitoare la activităţile unităţilor de Parchet şi Poliţie Judiciară pentru perioada stării de urgenţă", a mai spus ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.