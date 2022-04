Marine Le Pen, după ce a pierdut alegerile în Franța: oamenii își doresc o schimbare profundă a Franței/ Video

Marine Le Pen a pierdut alegerile prezidențiale din Franța în fața lui Emmanuel Macron, dar susține că voturile primite de ea înseamnă că foarte mulți francezi își doresc o schimbare profundă.

”Le mulțumim milioanelor de oameni care au venit să ne voteze. Ne-au demonstrat că avem o forță extraordinară, ne simțim întăriți care urmare a acestor alegeri. Iată cum am reușit să-i decredibilizăm pe toți cei care ne spuneau că vom dispărea de pe scena politică din Franța și din Europa. Votul de astăzi este al oamenilor care își doresc o schimbare profundă a Franței.

Nu trebuie să ne mai lăsăm teama să ne cuprindă. Trebuie să ne dăm seama cât suntem de puternici, votul primit este expresia dorinței de a schimba tot ceea ce se întâmplă în Franța.”, a spus Marine Le Pen.

