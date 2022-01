Mario Marinică este mulțumit de jocul echipei sale dup eliminarea de la CAN: Sunt foarte mândru de jucătorii mei şi vom continua să muncim

Echipa statului Malawi a fost învinsă de naţionala Marocului, scor 2-1, şi a fost eliminată în optimile Cupei Africii pe Naţiuni. Selecţionerul român al celor din Malawi, Mario Marinică, a afirmat că este foarte mândru de jucătorii săi şi consideră că formaţia marocană este cea mai bună de la CAN, conform news.ro.

"A fost un meci foarte greu pentru noi. Am respectat planul de joc, dar din păcate nu a funcţionat şi am încercat să profitâm de câteva slăbiciuni ale marocanilor. Pentru mine, Marocul este cea mai bună echipă de la CAN şi a demonstrat acest lucru, are jucători foarte buni. Oricum, eu sunt foarte mândru de jucătorii mei şi vom continua să muncim", a spus Marinică.

Malawi, naţionala antrenată de Mario Marinică, a fost învinsă, marţi, la Yaounde, cu scorul de 2-1 (1-1), de Maroc, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie găzduită de Camerun.

Gabadinho Mhango a deschis scorul pentru Malawi, în minutul 7, dar atacantul FC Sevilla Youssef En Nesyri '45+2 şi fundaşul de la PSG Achraf Hakimi '70 au întors scorul.

Malawi a scris deja istorie la această ediţie a CAN, la care a trecut pentru prima dată în istorie de faza grupelor.

Mario Marinică este director tehnic al federaţiei din Malawi, dar conduce echipa la CAN alături de antrenorul Meck Mwase. Românul are 56 de ani şi a antrenat în Liga I echipe precum Gloria Buzău, Sportul Studenţesc, FC Argeş sau Rapid.

Marocul va juca în sferturi cu învingătoarea partidei dintre Egipt şi Coasta de Fildeş, întâlnire programată miercuri.