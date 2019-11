Marius Şumudică a criticat alegerile făcute de Cosmin Contra: Eu niciodată nu jucam 4-4-2 meciul ăsta

Tehnicianul Marius Şumudică a criticat alegerile făcute de selecţionerul Cosmin Contra pentru meciul cu Suedia, spunând că el nu ar fi folosit sistemul 4-4-2 şi că echipa naţională a arătat foarte rău. Şumudică a explicat limitele jucătorilor români folosiţi şi cum ar fi procedat el potrivit news.ro

“Nu-I frumos să vorbeşti de un alt antrenor şi nu vreau să îl critic pe Contra. Suedia de 40 de ani joacă 4-4-2. În momentul în care joci contra unei echipe care joac- 4-4-2, automat trebuie să ai om în plus la mijlocul terenului, într-un sistem 4-2-3-1, 3-5-2, ce vrei tu să joci. Să ai om în plus. Noi l-am lăsat pe Băluţă singur, fiindcă Stanciu din punct de vedere defensiv nu poate să acopere zona aia. Băluţă şi el este într-o scădere de formă. A arătat rău astăzi şi nu a putut să acopere foarte mult. Ne-am lovit de un pressing agresiv, nu a avut calitatea… fundaşii noştri centrali nu au calitatea necesară să iasă cu mingea din defensivă. Sunt de acord că pot creşte. Au vină la ambele goluri. De poziţionare. În afară de Mogoş la primul gol, care n-ai voie să faci aşa ceva, partea dreaptă putea. Lor le-a fost foarte uşor să câştige datorită taliei. Fiindcă atât Rus cât şi Nedelcearu nu au calitate tehnică să urce cu mingea la picior”, a spus Şumudică la Digi Sport.

El a precizat că Nicuşor Bancu nu are calităţi de funda stânga, dar a fost folosit pe acest post. “Eu spun de doi ani de zile. Bancu nu poate să joace fundaş stânga niciodată în patru. Nu este fundaş stânga, nu are calităţi de fundaş stânga. OK, pe faza ofensivă, să-ţi dea o centrare. În patru nu, e gaură mare. Iar pe noi ne-au bătut în benzi. Au făcut superioritate fiindcă atât fundaşul lateral dreapta cât şi stânga astăzi au fost depăşiţi. Ei au avut om în plus la mijloc pe construcţie fiindcă pe ei îi asculta mingea în momentul în care construiau. Noi am arătat foarte rău din toate punctele de vedere. Atât fizic – am pierdut dueluri, noi n-am avut capacitate să câştigăm dueluri. Am fost depăşiţi din toate punctele de vedere. Eu niciodată nu jucam 4-4-2 meciul ăsta. Niciodată. Eu joc un sistem în funcţie de jucătorii pe care-i am. Eu nu mă duc că sunt Şumudică şi am în cap 3-5-2. Trebuie să am jucătorii pentru sistemul ăla”.

Şumudică este de părere că prima reprezentativă a “arătat foarte prost” din punct de vedere tactic. “N-am acoperit bine terenul, între linii s-au primit mingi foarte uşor, ne-au pivotat foarte uşor, au venit cu jucători din spate… Noi n-am putut să ieşim cu construcţie. În lateral – nu lipsea Coman niciodată. Coman şi Mihăilă sunt singurii jucători din Liga I care scot om din joc perpendicular pe poartă. Ce făcea Ilie, ce făcea Panduru. Nu mai sunt jucători de genul ăsta. N-avea voie Coman să lipsească niciodată. Niciodată. Aş fi jucat Coman într-o bandă, Mitriţă în alta. Cu un număr zece, Ianis Hagi, Budescu, Stanciu în spatele vârfului. (…) Aşa jucam eu. Nu ştiu, poate greşesc. Atâta timp cât nu mai aveam încredere în Mogoş, care era primul joc… Păi noi l-am lăsat descoperit total pe băiatul ăsta. N-am avut pic de dublaj. Eu sunt mâhnit, n-ar trebui să fac comentariile asta, că sunt antrenor. Îmi cer scuze că la un moment dat chiar îmi depăşesc atribuţiile, dar nu pot să mă abţin. N-am niciun interes, nu mă interesează echipa naţională, nu sunt în stare cred să fiu selecţioner, eu sunt un antrenor să mă duc zi de zi la muncă, dar nu pot să tac din gură. Foarte multe greşeli individuale, foarte multe pase greşite….”, a afirmat el.

Antrenorul consideră că naţionala nu are un lider: “Noi nu avem un lider în momentul de faţă. Era Tătăruşanu, care e căpitanul echipei, dar foarte mulţi antrenori evită să pună căpitani portari, care nu pot avea dialog, trebuie să iasă dintre buturi ca să aibă dialog. Lider înseamnă Rădoi, dau un exemplu. La ce nivel joacă ei şi la ce nivel jucăm noi? Noi n-am avut soluţii”.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în etapa a IX-a, penultima, a Grupei F a preliminariilor Euro-2020. "Tricolorii" au ratat calificarea din preliminarii, dar mai au o şansă din Liga Naţiunilor, în martie 2020, de a participa la turneul final, la care şi România organizează meciuri. Din Grupa F se califică Spania şi Suedia.