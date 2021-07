Marius Şumudică, prima reacție după debutul cu victorie de la CFR Cluj: 'Nu pot spune că suntem calificaţi, ar însemna că ne-am culcat pe o ureche'

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, marţi seara, la finalul partidei cu Borac Banja Luka, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1, că nu poate spune că echipa sa este deja calificată pentru că ar însemna să se "culce pe o ureche", în perspectiva meciului retur, potrivit agerpres.ro.

"Nu pot să spun că suntem calificaţi. Dacă aş spune lucrul ăsta înseamnă că ne-am culca pe o ureche şi vă daţi seama ce ne aşteaptă acolo. Şi mă refer la suporteri... au suporteri pătimaşi care vor pune presiune. Va trebui să fim foarte inteligenţi şi să menţinem acest avantaj de două goluri. Îmi pare rău de golul pe care l-am primit. Dacă intram cu 2-0 la pauză cu siguranţă în repriza a doua mai marcam cel puţin o dată, iar la 3-0 eram aproape calificaţi. În fotbal orice este posibil. Am jucat un fotbal frumos, în prima repriză am avut 4-5 ocazii clare de a marca, trebuie să fim mai atenţi. Este clar că lipseşte ritmul de joc, este primul meci, a fost o presiune teribilă pentru mine pentru că am venit la un club care este învăţat cu victorii, cu trofee. Şi credeţi-mă că a fost o presiune extraordinară asupra mea. Jucătorii sunt învăţaţi, au în ADN tot ceea ce înseamnă jocul cu miză", a declarat Şumudică la postul Digisport.

El s-a arătat încântat de atitudinea jucătorilor săi în acest prim meci pe banca tehnică a echipei clujene: "Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, mi-a plăcut faptul că ne-am creat o groază de ocazii care nu au fost întâmplătoare, a fost gândit tot ceea ce am făcut. Dar încă nu am realizat nimic. Este adevărat, am bătut cu 3-1, dar ne aşteaptă un meci extrem de dificil şi cu cei din Craiova, o echipă puternică (n.r. - în Supercupa României), apoi vom juca returul cu Borac Banja Luka. Cred totuşi că avem un avantaj confortabil pentru meciul retur, va fi foarte important să începem bine jocul acolo", a mai spus Şumudică.

CFR Cluj a învins echipa bosniacă Borac Banja Luka, scor 3-1 (2-1), marţi seara, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.

Manşa secundă se va disputa în Bosnia, marţi 13 iulie, de la ora 21:00.